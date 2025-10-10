Η Γερμανία δεν μπορεί να καταρρίψει ρωσικά drone λόγω των Ναζί

Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δυσκολία που συνδυάζει σύγχρονες απειλές και ιστορικά διδάγματα. Παρά την κλιμάκωση των εισβολών drone από τη Ρωσία, ο γερμανικός στρατός (Bundeswehr) δεν μπορεί να καταρρίψει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε εθνικό εναέριο χώρο, λόγω των συνταγματικών περιορισμών που θεσπίστηκαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για να αποτραπεί η κατάχρηση στρατιωτικής δύναμης.

Η γερμανική κυβέρνηση καλείται να βρει λύσεις σε μια νέα πραγματικότητα, όπου οι διακρίσεις μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας δεν έχουν πλέον σημασία. Ο Τόμας Ρεβέκαμπ, πρόεδρος της επιτροπής Άμυνας του Bundestag, υποστηρίζει ότι οι νόμοι πρέπει να τροποποιηθούν ώστε ο στρατός να έχει την εξουσία να δράσει εντός της χώρας σε περίπτωση απειλών όπως τα drones.

Σήμερα, ο Bundeswehr μπορεί να παρέχει μόνο «διοικητική υποστήριξη» στην άμυνα κατά των drones, όπως η αναγνώρισή τους ή η μεταβίβαση πληροφοριών στις αρχές. Πρόσφατα, η στρατιωτική συνδρομή περιορίστηκε στην παρακολούθηση drones πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου.

Γερμανία: Προκλήσεις και προτεινόμενες λύσεις

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, σχεδιάζει τη δημιουργία ειδικής μονάδας άμυνας drones στην ομοσπονδιακή αστυνομία και ενός εθνικού κέντρου άμυνας drones που θα συντονίζει αστυνομία, υπηρεσίες πληροφοριών και στρατό. Παράλληλα, σκοπεύει να προωθήσει νόμο που θα επιτρέπει στον στρατό να καταρρίπτει drones σε περίπτωση άμεσου κινδύνου για ανθρώπινες ζωές.

Ωστόσο, η συνταγματικότητα μιας τέτοιας ρύθμισης παραμένει αμφισβητήσιμη και ενδέχεται να οδηγήσει σε έλεγχο από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Η αδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία του Μερτς και η άνοδος των πολιτικών ακρών καθιστούν δύσκολη την τροποποίηση του συντάγματος, αφήνοντας τη Γερμανία με περιορισμένα μέσα αντιμετώπισης των drone.

Η ιστορική εμπειρία της χώρας, όπου ο στρατός είχε χρησιμοποιηθεί κατά αριστερών πολιτικών δυνάμεων στην Αυτοκρατορική Γερμανία και τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, εξηγεί γιατί οι σημερινοί νόμοι είναι τόσο αυστηροί. Ο συνδυασμός ιστορικού φόβου και σύγχρονων απειλών δημιουργεί ένα περίπλοκο πολιτικό και στρατιωτικό τοπίο.

Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η μόνη βιώσιμη λύση είναι η τροποποίηση του συντάγματος ώστε ο στρατός να μπορεί να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην εσωτερική ασφάλεια. «Ο κόσμος έχει αλλάξει και η διάκριση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας δεν υφίσταται πλέον», δηλώνει ο Ρεβέκαμπ.

Η Γερμανία βρίσκεται έτσι μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση: είτε να παραμείνει δεσμευμένη στους ιστορικούς περιορισμούς της είτε να προσαρμοστεί στις νέες απειλές της εποχής, προκειμένου να προστατεύσει αποτελεσματικά την εθνική ασφάλεια.

Με πληροφορίες από Politico