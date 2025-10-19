Η Γερμανία ανακαλεί τον πρέσβη της στη Γεωργία: Νέα κρίση με φιλορωσική κυβέρνηση

«Εδώ και πολλούς μήνες, η γεωργιανή ηγεσία επιτίθεται στην Ε.Ε., στη Γερμανία και προσωπικά στον πρέσβη Φίσερ», ανέφερε το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ, ανακοινώνοντας ότι ο πρέσβης ανακαλείται από τη Γεωργία «για διαβουλεύσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα».

Η κατάσταση στη Γεωργία αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών τη Δευτέρα, καθώς οι σχέσεις της χώρας με την Ευρώπη έχουν επιδεινωθεί δραματικά. Τον Δεκέμβριο, η Γεωργία ανέδειξε ως νέο πρόεδρο τον Μιχεΐλ Καβελασβίλι, πρώην ποδοσφαιριστή και ακροδεξιό πολιτικό, μέσα σε έντονες καταγγελίες για νοθεία στις εκλογές.

Η απόφαση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ιρακλί Κομπαχίντζε να «παγώσει» τη διαδικασία ένταξης της χώρας στην Ε.Ε. προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους της Τιφλίδας, ενώ η απόσυρση του Γερμανού πρέσβη θεωρείται πλέον το αποκορύφωμα της διπλωματικής κρίσης.

Γεωργία: Επικίνδυνη απομάκρυνση από την Ευρώπη

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γεωργίας είχε καλέσει τον περασμένο μήνα τον Γερμανό πρέσβη για εξηγήσεις, κατηγορώντας τον ότι «προωθεί ριζοσπαστική ατζέντα» στο εσωτερικό της χώρας και προειδοποιώντας τον να μην «αναμειγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Γεωργίας». Ο Φίσερ είχε προκαλέσει την οργή της κυβέρνησης με την παρουσία του σε δίκες μελών της αντιπολίτευσης και, σύμφωνα με το Der Spiegel, επειδή νοίκιασε κατοικία που ανήκει σε πολιτικό της αντιπολίτευσης.

Ο πρέσβης δεν ήταν ο μόνος στόχος του φιλορωσικού καθεστώτος. Μόλις την περασμένη Πέμπτη, το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας επέβαλε πρόστιμο στη Φινλανδή υπουργό Εξωτερικών, επειδή εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της στους διαδηλωτές υπέρ της Ε.Ε. κατά τη διάρκεια μεγάλης αντικυβερνητικής συγκέντρωσης.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση της Τιφλίδας υιοθετεί ολοένα και περισσότερο μια ρητορική που ευθυγραμμίζεται με τη Μόσχα, ενώ επιχειρεί να απονομιμοποιήσει κάθε φιλοευρωπαϊκή φωνή στο εσωτερικό της χώρας. Παράλληλα, η επιθετική στάση απέναντι σε Ευρωπαίους διπλωμάτες φαίνεται να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής εκφοβισμού.

Η στάση της Γερμανίας χαρακτηρίζεται από προσεκτικό ρεαλισμό. Το Βερολίνο, ενώ στηρίζει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Γεωργίας, απορρίπτει τη συστηματική υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών από την κυβέρνηση Κομπαχίντζε. Η ανάκληση του πρέσβη Φίσερ θεωρείται μήνυμα δυσαρέσκειας αλλά και προσπάθεια αποφυγής περαιτέρω διπλωματικής ρήξης.

Η Ευρώπη σε δίλημμα απέναντι στη Γεωργία

Η Ε.Ε. βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα: πώς να διατηρήσει ανοιχτό τον δρόμο της ευρωπαϊκής προοπτικής για τον γεωργιανό λαό, χωρίς να νομιμοποιήσει την αυταρχική πορεία της κυβέρνησής του. Η υπόθεση Φίσερ αναδεικνύει τα όρια της ευρωπαϊκής επιρροής στον Καύκασο, σε μια εποχή που η Ρωσία επιχειρεί να επανακτήσει τον γεωπολιτικό έλεγχο της περιοχής.

Η επόμενη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. αναμένεται να καθορίσει τη νέα στάση των Βρυξελλών έναντι της Τιφλίδας. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι θα εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο κυρώσεων κατά στελεχών της γεωργιανής κυβέρνησης, εφόσον συνεχιστούν οι επιθέσεις σε Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η κρίση στις σχέσεις Γερμανίας–Γεωργίας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ένα ακόμη επεισόδιο στον αγώνα επιρροής μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας στον μετασοβιετικό χώρο. Για το Βερολίνο, η προστασία των Ευρωπαίων διπλωματών και των δημοκρατικών αξιών παραμένει αδιαπραγμάτευτη, ενώ για τη Γεωργία, το τίμημα της απομάκρυνσης από την Ευρώπη γίνεται κάθε μέρα πιο ορατό.

Με πληροφορίες από Politico