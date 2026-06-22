Η Gen Z κερδίζει περισσότερα από ό,τι οι Millennials στην ίδια ηλικία, σύμφωνα με κέντρο μελετών

Σύμφωνα με έρευνα, τα πρώτα επαγγελματικά βήματα της Gen Z φέρεται να της αποφέρει περισσότερα χρήματα σε σχέση με τους Millennials.

Όσοι γεννήθηκαν συνήθως μεταξύ 1997 και 2012 βιώνουν μια μικρή ανάκαμψη στους μισθούς τους, σύμφωνα με την έρευνα του Resolution Foundation, κάτι που φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο με τον οποίο η προηγούμενη γενιά εισήλθε στην αγορά εργασίας.

Οι «Millennials» – δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990 – είναι η πρώτη γενιά που δεν απολάμβανε υψηλότερα διαθέσιμα εισοδήματα σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές, σύμφωνα με το think tank. Οι ερευνητές πρόσθεσαν ότι αυτή η οπισθοδρόμηση οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η επαγγελματική σταδιοδρομία των Millennials ξεκίνησε περίπου την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, καθώς και στη μακροχρόνια στασιμότητα της αύξησης των πραγματικών μισθών που παρατηρείται έκτοτε.

Ωστόσο, μια προεπισκόπηση της έκθεσης που αναμένεται να δημοσιευθεί την Πέμπτη δείχνει ότι τα τελευταία στοιχεία του Resolution Foundation υποδηλώνουν ότι ο πραγματικός εβδομαδιαίος μισθός στην ηλικία των 24 ετών για όσους γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ήταν 12% υψηλότερος από ό,τι για τις ομάδες που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Τι δείχνει η μελέτη για το οικονομικό χάσμα μεταξύ Gen Z και Millennials

Σύμφωνα με τη μελέτη, στην ηλικία των 24 ετών, όσοι γεννήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κερδίζουν επίσης περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη γενιά, ακόμη και από εκείνους που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1950.

Ο Τσάρλι ΜακΚέρντι, ανώτερος οικονομολόγος του Resolution Foundation, δήλωσε: «Η στασιμότητα του βιοτικού επιπέδου της γενιάς των Millennials έχει τεκμηριωθεί επαρκώς κατά την τελευταία δεκαετία. Πολλοί έχουν υποθέσει ότι η διακοπή της προόδου συνεχίζεται και για τη Gen Z».

«Ωστόσο, καθώς τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη της Gen Z έχουν πλέον περάσει αρκετά χρόνια στην επαγγελματική τους ζωή, τα καλά νέα είναι ότι έχουν βιώσει μια μικρή ανάκαμψη των μισθών τους».

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Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι χαμηλότερα αμειβόμενοι – δηλαδή όσοι βρίσκονται στο κατώτατο 10% των εισοδημάτων – απολάμβαναν τη μεγαλύτερη αύξηση στους μισθούς τους λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, ειδικά από το 2016 και μετά. Οι μισθοί τους αυξήθηκαν κατά 36% σε πραγματικούς όρους μεταξύ 2012 και 2025.

Στα υψηλότερα επίπεδα της μισθολογικής κλίμακας, οι εργαζόμενοι ηλικίας 22-29 ετών με μεσαία εισοδήματα είδαν τα ωρομίσθιά τους να αυξάνονται κατά 15% την ίδια περίοδο, σε σύγκριση με 4% για όσους βρίσκονται στην ηλικία των 30 ετών και 11% για το σύνολο των εργαζομένων.

Η μελέτη προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «τα καλά νέα για τη Gen Z είναι ήδη υπό απειλή», καθώς οι πραγματικοί μισθοί ενδέχεται να μειωθούν λόγω πιέσεων, όπως η αύξηση των τιμών και η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης που οφείλονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από Guardian