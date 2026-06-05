Η Gen Z χρειάζεται την AI για να φλερτάρει, λέει η επικεφαλής της Hinge

Η Generation Z εξακολουθεί να αναζητά τον έρωτα, όμως δυσκολεύεται περισσότερο από τις προηγούμενες γενιές να κάνει το πρώτο βήμα, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της εφαρμογής γνωριμιών Hinge.

Η Τζάκι Τζάντος δήλωσε στο BBC ότι πολλοί νέοι ενήλικες στερούνται την αυτοπεποίθηση που είχαν παλαιότερες γενιές, καθώς περνούν λιγότερο χρόνο συναναστρεφόμενοι με άλλους ανθρώπους από κοντά.

Όπως υποστήριξε, η τάση αυτή έχει οδηγήσει αρκετούς χρήστες να στρέφονται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να ξεκινήσουν μια συζήτηση ή να βελτιώσουν το προφίλ τους στις εφαρμογές γνωριμιών.

Η Hinge διαθέτει ήδη λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να προτείνουν τρόπους παρουσίασης του προφίλ ενός χρήστη, αλλά και ιδέες για το πρώτο μήνυμα προς ένα νέο ταίρι.

Η Τζάντος απέρριψε τις επικρίσεις ότι οι εφαρμογές ωθούν τους χρήστες να αναθέτουν το φλερτ στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Δεν πρόκειται για το να γράφει η τεχνητή νοημοσύνη στη θέση σου, αλλά για το να σε βοηθά να εκφράσεις καλύτερα ποιος είσαι», ανέφερε.

Η Hinge ιδρύθηκε το 2012 και ανήκει στον όμιλο Match Group, ο οποίος ελέγχει επίσης τις πλατφόρμες Tinder και Match.com. Η εταιρεία έχει χτίσει την ταυτότητά της γύρω από το σύνθημα «σχεδιασμένη για να διαγράφεται», υποστηρίζοντας ότι στόχος της είναι οι χρήστες να βρουν μια σταθερή σχέση και να μην παραμένουν επ' αόριστον στην εφαρμογή.

«Περνάμε λιγότερο χρόνο με άλλους ανθρώπους»

Σύμφωνα με την Τζάντος, περισσότεροι από τους μισούς ενεργούς χρήστες της Hinge ανήκουν στη Generation Z, δηλαδή στους νέους που γεννήθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και μετά.

Όπως ανέφερε, τα μέλη αυτής της γενιάς περνούν περίπου 1.000 λιγότερες ώρες τον χρόνο με άλλους ανθρώπους σε σύγκριση με συνομηλίκους τους πριν από δύο δεκαετίες.

«Αυτό σημαίνει περισσότερες από δύο ώρες την ημέρα που δεν περνούν με άλλους ανθρώπους, αλλά πιθανότατα μπροστά σε μια οθόνη ή βυθισμένοι σε κάποια ψηφιακή εμπειρία», δήλωσε.

Κατά την ίδια, η μείωση της δια ζώσης κοινωνικοποίησης έχει επιπτώσεις στην αυτοπεποίθηση και στις κοινωνικές δεξιότητες των νέων.

Η 47χρονη επικεφαλής της Hinge υποστήριξε επίσης ότι σχεδόν οι μισοί νέοι της Generation Z στη Βρετανία δηλώνουν πως αισθάνονται μοναξιά «συχνά» ή «πάντα».

Εκτίμησε ακόμη ότι η πανδημία της Covid-19 διέκοψε μια κρίσιμη περίοδο κοινωνικής ανάπτυξης για πολλούς νέους ενήλικες.

«Τα χρόνια κατά τα οποία μαθαίνεις πώς να αλληλεπιδράς με άλλους ανθρώπους, πώς να φλερτάρεις και πώς να διαχειρίζεσαι την οικειότητα διακόπηκαν για πολλούς νέους», σημείωσε.

Την άποψη ότι η πανδημία επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι προσεγγίζουν τις σχέσεις συμμερίζεται και η Καρολίνα Μπαντινέλι, ερευνήτρια του Πανεπιστημίου του Γουόρικ, η οποία μελετά τις διαπροσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία.

Όπως εξήγησε, για ένα διάστημα δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι οι εφαρμογές γνωριμιών αποτελούσαν σχεδόν τη μοναδική επιλογή για όσους αναζητούσαν σύντροφο.

Σήμερα όμως, όπως λέει, η αρχική αισιοδοξία έχει υποχωρήσει, καθώς πολλοί χρήστες θεωρούν ότι οι εφαρμογές δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως στις υποσχέσεις τους.

Η «κόπωση» από τις εφαρμογές γνωριμιών

Η Μπαντινέλι υποστηρίζει ότι πολλοί χρήστες βιώνουν πλέον αυτό που συχνά περιγράφεται ως «κόπωση από τις εφαρμογές γνωριμιών» (dating app burnout).

Όπως εξηγεί, οι πλατφόρμες γνωριμιών προωθήθηκαν αρχικά ως ένας τρόπος πρόσβασης σε έναν σχεδόν απεριόριστο αριθμό πιθανών συντρόφων, μειώνοντας παράλληλα τον φόβο της απόρριψης.

Στην πράξη, όμως, η διαδικασία αποδείχθηκε πιο περίπλοκη.

«Στην πραγματικότητα δεν επιλέγεις, αλλά περισσότερο μαντεύεις», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η απουσία κοινωνικών σημάτων, όπως η γλώσσα του σώματος ή ο τόνος της φωνής, δυσκολεύει την αξιολόγηση ενός πιθανού συντρόφου.

Παράλληλα, αρκετοί ειδικοί παρατηρούν μια σταδιακή στροφή προς πιο αυθεντικές και λιγότερο ψηφιακές μορφές γνωριμιών.

Η Σιόμπαν Κόπλαντ, ιδρύτρια της υπηρεσίας γνωριμιών Cupid in the City, η οποία απευθύνεται κυρίως σε νέους επαγγελματίες, αναφέρει ότι συναντά ολοένα και περισσότερους ανθρώπους στα 20 τους που δηλώνουν εξαντλημένοι από τη συνεχή χρήση εφαρμογών.

«Βομβαρδιζόμαστε διαρκώς με πληροφορίες. Πλέον η ποιότητα των γνωριμιών έχει μεγαλύτερη σημασία από την ποσότητα», δήλωσε.

Η ίδια επισημαίνει ότι η Generation Z διαφέρει αισθητά από προηγούμενες γενιές και ως προς τον τρόπο διασκέδασης.

Όπως λέει, οι σημερινοί νέοι δεν δείχνουν την ίδια προτίμηση στην κουλτούρα των μπαρ και της κατανάλωσης αλκοόλ που χαρακτήριζε τους προηγούμενους εικοσάρηδες.

«Είναι πιο πιθανό να βρίσκονται στο γυμναστήριο ένα βράδυ Παρασκευής παρά σε κάποιο μπαρ», σχολίασε.

Η τάση αυτή, σύμφωνα με ειδικούς, ενδέχεται να περιορίζει τις ευκαιρίες για αυθόρμητες γνωριμίες, καθιστώντας τις εφαρμογές γνωριμιών ακόμη πιο σημαντικές για πολλούς νέους που αναζητούν σχέση.

Με πληροφορίες από BBC