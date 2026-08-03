Η Gen X των ΗΠΑ αισθάνεται μεγαλύτερη οικονομική ανασφάλεια από κάθε άλλη γενιά

Η Generation X, η γενιά που γεννήθηκε περίπου μεταξύ 1965 και 1980 και συχνά περνά απαρατήρητη σε σχέση με τους Millennials και τη Gen Z, εμφανίζει σήμερα το χαμηλότερο επίπεδο καταναλωτικής εμπιστοσύνης από όλες τις γενιές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αμερικανικής ΜΚΟ, Conference Board.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα μέλη της Gen X βρίσκονται στα πιο παραγωγικά και υψηλόμισθα χρόνια της επαγγελματικής τους ζωής. Εάν η απαισιοδοξία τους ενταθεί, ενδέχεται να περιορίσουν τις καταναλωτικές τους δαπάνες, με πιθανές επιπτώσεις στην οικονομία.

Η έρευνα του Conference Board αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις επιχειρηματικές συνθήκες, την αγορά εργασίας, τα εισοδήματά τους και τις οικονομικές προοπτικές, χωρίς όμως να διερευνά τους λόγους για τους οποίους οι γενιές εμφανίζουν διαφορετικά επίπεδα αισιοδοξίας.

Ποιοι παράγοντες οδηγούν στην υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Η επικεφαλής οικονομολόγος του οργανισμού, Ντάνα Πίτερσον, η οποία ανήκει και η ίδια στη Generation X, εκτιμά ότι η χαμηλή εμπιστοσύνη της γενιάς αυτής οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων. Μεταξύ αυτών είναι οι οικονομικές και συναισθηματικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν όσοι ανήκουν στη λεγόμενη «γενιά-σάντουιτς», καθώς καλούνται να φροντίζουν ταυτόχρονα τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειάς τους και τα παιδιά τους.

Παράλληλα, πολλοί δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται επαρκώς προετοιμασμένοι για τη συνταξιοδότηση, ενώ συχνά βιώνουν αισθήματα απογοήτευσης και μεταμέλειας για επιλογές της ζωής τους.

Ωστόσο, η Generation X δεν είναι η μόνη που εμφανίζεται απαισιόδοξη. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη των Baby Boomers και της Silent Generation (σ.σ. γεννημένοι από το 1928 έως το 1945) είναι επίσης χαμηλή, αν και ελαφρώς υψηλότερη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εικόνα αυτή συμβαδίζει με ένα γνωστό μοτίβο της ανθρώπινης ζωής. Σύμφωνα με έρευνες, η ευτυχία ακολουθεί μια καμπύλη σε σχήμα «U»: είναι υψηλή στα νεανικά χρόνια, μειώνεται σταδιακά και φτάνει στο χαμηλότερο σημείο της στη μέση ηλικία, συνήθως μεταξύ 45 και 50 ετών, πριν αρχίσει να αυξάνεται ξανά. Δεδομένου ότι τα μέλη της Generation X είναι σήμερα περίπου 45 έως 61 ετών, πολλοί βρίσκονται ακριβώς σε αυτή τη δύσκολη περίοδο ή μόλις αρχίζουν να την ξεπερνούν.

Παρόλα αυτά, οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επιδείνωση της ψυχικής ευεξίας και στις νεότερες γενιές. Επιπλέον, παρά τη μειωμένη καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι Αμερικανοί συνεχίζουν μέχρι στιγμής να διατηρούν υψηλά επίπεδα καταναλωτικών δαπανών.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, δεν είναι τυχαίο ότι ο όρος «κρίση μέσης ηλικίας» παραμένει τόσο επίκαιρος.

Με πληροφορίες από Axios