Η Γάζα θα καταστραφεί, αν η Χαμάς δεν δεχθεί την πρόταση του Ισραήλ, διαμηνύει ο Κατζ

Σκληρή προειδοποίηση προς τη Χαμάς απηύθυνε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, τονίζοντας ότι η πόλη της Γάζας θα ισοπεδωθεί αν δεν αποδεχθεί τους όρους που θέτει το Τελ Αβίβ για τον τερματισμό του πολέμου.

«Σύντομα οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν για τους φονιάδες και βιαστές της Χαμάς στη Γάζα, έως ότου αποδεχθούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Ισραήλ – πρωτίστως την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον πλήρη αφοπλισμό της οργάνωσης», ανέφερε ο Κατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ισραηλινός ΥΠΑΜ υπογράμμισε ακόμη ότι «αν δεν συμμορφωθούν, η Γάζα, πρωτεύουσα της Χαμάς, θα έχει την τύχη της Ράφα και της Μπέιτ Χανούν», δύο πόλεων της Λωρίδας που έχουν σχεδόν ισοπεδωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της σύρραξης που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.