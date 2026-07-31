«Νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση στη Γάζα»: Ο Τραμπ ανακοίνωσε «ιστορική συμφωνία» για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε μια συμφωνία που, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο δημιούργησε ο ίδιος, κατέληξε σε μια «ιστορική συμφωνία» που προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Όπως υποστήριξε, η εξέλιξη αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδίου που φέρει το όνομά του και, εφόσον εφαρμοστεί, θα ανοίξει τον δρόμο για μια μόνιμη ειρήνη στην περιοχή. Την ύπαρξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο στελέχη της Χαμάς, υπό τον όρο της ανωνυμίας τους.

Πώς έφτασαν στην «ιστορική συμφωνία» για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Οι σχετικές διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνταν εδώ και αρκετές εβδομάδες στην Αίγυπτο, με στόχο την υλοποίηση της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025 μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει, εκτός από τον αφοπλισμό των παλαιστινιακών οργανώσεων, την σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και την ανάπτυξη μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης.

«Πρόκειται για ένα μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των κατοίκων της Γάζας όσο και των γειτονικών περιοχών.

Η συγκεκριμένη διεθνής δύναμη βρίσκεται ακόμη υπό συγκρότηση και αναμένεται να στελεχωθεί από στρατιωτικούς διαφόρων χωρών, λειτουργώντας υπό την αιγίδα του λεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης. Παράλληλα, πηγή της Χαμάς έκανε λόγο για «ευρεία σύγκλιση» στις συνομιλίες όσον αφορά τον αφοπλισμό, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη διαβιβαστεί στους μεσολαβητές τροποποιήσεις του αμερικανικού σχεδίου και αναμένεται πλέον η απάντηση της ισραηλινής πλευράς.

Το Κάιρο εκτιμάται ότι θα φιλοξενήσει σύντομα νέα συνάντηση των βασικών μεσολαβητών της διαδικασίας, δηλαδή της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η δεύτερη φάση της συμφωνίας.

«Νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση» στη Γάζα

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο οπλισμός των παλαιστινιακών οργανώσεων προβλέπεται να παραδοθεί στην Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης της Γάζας, ένα μεταβατικό σώμα τεχνοκρατών που αναμένεται να αναλάβει τη διοίκηση της περιοχής. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.

Ωστόσο, η Επιτροπή, η οποία εδρεύει προσωρινά στην Αίγυπτο, εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση στη Γάζα, καθώς- σύμφωνα με αιγυπτιακά και παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης- το Ισραήλ δεν επιτρέπει ακόμη την είσοδό της.

Το μήνυμα Τραμπ για Χαμάς και Γάζα

Ο Λευκός Οίκος μάλιστα, δημοσίευσε σχετική δήλωση του Αμερικανού προέδρου για τις εξελίξεις στη Γάζα:

«Σήμερα, το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε μια ΙΣΤΟΡΙΚΗ συμφωνία για τον ΠΛΗΡΗ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Πρόκειται για ένα μνημειώδες βήμα προς μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα ώστε η Γάζα να διοικείται επιτέλους από μια νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για να βοηθήσει τον παλαιστινιακό λαό. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ θα αποκτήσει την ασφάλεια που δικαιούται, καθώς η Γάζα δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως βάση για τρομοκρατικές επιθέσεις.

Αυτό αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του Σχεδίου των 20 Σημείων του Τραμπ. Η συμφωνία θα υλοποιηθεί σε προσεκτικά σχεδιασμένες φάσεις. Καθώς θα ολοκληρώνεται ο αφοπλισμός, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργάζεται με μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας, τόσο για τους κατοίκους της όσο και για τους γείτονές της.

Πριν από έναν χρόνο υπήρχε ένας σφοδρός πόλεμος, μια ανθρωπιστική κρίση και όμηροι που κρατούνταν σε βάναυση αιχμαλωσία. Έχουμε σημειώσει ιστορική πρόοδο, όμως απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν.

Θέλω να ευχαριστήσω τους διαμεσολαβητές- την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία- για τις σημαντικές προσπάθειές τους, καθώς και ιδιαίτερα την εξαιρετική ομάδα μου, της οποίας η ακούραστη δουλειά κατέστησε δυνατή αυτή την ιστορική εξέλιξη.

Η απειλή που προήλθε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανασυγκροτηθεί.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Γάζα θα περάσει επιτέλους στα χέρια μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί τον λαό της.

Συγχαρητήρια σε όλους για αυτή την εκπληκτική εξέλιξη, την οποία όλοι έλεγαν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί!

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

Πάντως, το Ισραήλ επιμένει ότι ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του σχεδίου. Από την πλευρά της, η Χαμάς έχει ήδη ανακοινώσει τη διάλυση της πολιτικής επιτροπής που διοικούσε τη Γάζα από το 2007, δηλώνοντας ότι προτίθεται να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητές της στην Επιτροπή Διακυβέρνησης.

Παρά τις εξελίξεις, το μέλλον της πολιτικής διοίκησης της Γάζας παραμένει ανοιχτό. Ευρωπαίοι και Άραβες αξιωματούχοι ζητούν μια συνολική πολιτική λύση με συμμετοχή των παλαιστινιακών θεσμών, ενώ το Ισραήλ εξακολουθεί να απορρίπτει τόσο την επιστροφή της Χαμάς στην εξουσία όσο και την άμεση ανάληψη της διοίκησης από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Την ίδια ώρα, παρά την εύθραυστη εκεχειρία, οι συγκρούσεις δεν έχουν σταματήσει πλήρως. Τοπικές υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν ακόμη τέσσερις θανάτους την Πέμπτη, ενώ η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να επιβαρύνει δραματικά τις συνθήκες διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων.