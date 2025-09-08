Γαλλία: Η κυβέρνηση στο χείλος της κατάρρευσης – Σήμερα η κρίσιμη ψήφος εμπιστοσύνης

Η Γαλλία εισέρχεται σε μία ακόμη πολιτική καταιγίδα, με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού να δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της σύντομης θητείας του. Το απόγευμα της Δευτέρας, η Εθνοσυνέλευση θα αποφασίσει αν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή του ή αν θα τη ρίξει, οδηγώντας τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στην αναζήτηση πέμπτου πρωθυπουργού σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Η ψηφοφορία αφορά το σχέδιο για περιορισμό των δημοσίων δαπανών ύψους 43,8 δισ. ευρώ, που η κυβέρνηση θεωρεί αναγκαίο για να καθησυχάσει τις αγορές και να περιορίσει το έλλειμμα. Όμως, χωρίς στήριξη από κάποιο μεγάλο μπλοκ της αντιπολίτευσης, οι πιθανότητες να περάσει είναι ελάχιστες.

Η διαδικασία στην Εθνοσυνέλευση

Η συνεδρίαση ξεκινά στις 3 μ.μ. ώρα Γαλλίας με ομιλία του Μπαϊρού, χωρίς χρονικό περιορισμό, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο έντονων αποδοκιμασιών. Στη συνέχεια, θα μιλήσουν οι επικεφαλής των 11 πολιτικών ομάδων, με τυχαία σειρά έναρξης από τους Σοσιαλιστές. Μεταξύ των ομιλητών αναμένεται η Μαρίν Λεπέν (Εθνικός Συναγερμός), ο Γκαμπριέλ Ατάλ (Ensemble pour la République), ο Μπορίς Βαλό (Σοσιαλιστές), ο Λοράν Βοκιέ (Ρεπουμπλικάνοι) και η Ματίλντ Πανο (Ανυπότακτη Γαλλία). Η ψηφοφορία τοποθετείται περίπου στις 7 με 8 το βράδυ.

Η ατμόσφαιρα γύρω από το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης είναι ηλεκτρισμένη, με δεκάδες δημοσιογράφους, κάμερες και φωτορεπόρτερ να έχουν κατακλύσει τους χώρους. Όπως μεταδίδει το Politico, μέχρι και οι χώροι ξεκούρασης του Τύπου είναι γεμάτοι, ενώ στελέχη του πρωθυπουργικού επιτελείου φαίνεται να αναμένουν το χειρότερο.

Οι παραλληλισμοί με τον Μπαρνιέ

Η κρίσιμη αυτή στιγμή φέρνει μνήμες από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ο προκάτοχος του Μπαϊρού, Μισέλ Μπαρνιέ, έχασε επίσης την εμπιστοσύνη της Βουλής για ένα σκληρό δημοσιονομικό σχέδιο. Παρά την εμπειρία του στις διαπραγματεύσεις του Brexit, απέτυχε να επιτύχει συναίνεση, σημειώνοντας τη συντομότερη θητεία πρωθυπουργού στη σύγχρονη Γαλλία. Ο Μπαϊρού δείχνει να βαδίζει σε παρόμοιο μονοπάτι.

Το πολιτικό μέλλον του Μπαϊρού

Ακόμη κι αν χάσει σήμερα τη θέση του, ο Μπαϊρού δεν φαίνεται διατεθειμένος να αποσυρθεί. Ο ίδιος πιστεύει ότι η στάση του ενάντια στην υπερβολική σπατάλη θα δικαιωθεί στο μέλλον, όταν οι Γάλλοι πολίτες βιώσουν τις συνέπειες. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν χαμηλή δημοτικότητα, ενώ άλλες κεντρώες προσωπικότητες, όπως ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ και ο Γκαμπριέλ Ατάλ, εμφανίζονται πιο δυνατοί ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης του 2027.

Το βλέμμα στον Μακρόν

Η προεδρία δεν έχει ανακοινώσει εάν ο Εμανουέλ Μακρόν θα απευθυνθεί στους πολίτες αμέσως μετά την ψηφοφορία. Στην περίπτωση Μπαρνιέ, χρειάστηκαν 24 ώρες μέχρι να μιλήσει σε τηλεοπτικό διάγγελμα. Όπως και να έχει, η αποψινή απόφαση της Εθνοσυνέλευσης θα καθορίσει αν η Γαλλία αλλάζει ξανά πρωθυπουργό ή αν ο Μπαϊρού θα κερδίσει μια απρόσμενη πολιτική παράταση.

Με πληροφορίες από Politico