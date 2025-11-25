Η Γαλλία θα ζητήσει την τρίμηνη αναστολή της ιστοσελίδας Shein

Την αναστολή λειτουργίας της ιστοσελίδας Shein, για τρεις περίπου μήνες, αναμένεται να ζητήσει αύριο από δικαστήριο η γαλλική κυβέρνηση, όπως γνωστοποίησε το ομώνυμο υπουργείο Οικονομικών.

Στις 5 Νοεμβρίου η γαλλική κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαδικασία για να μπλοκάρει τη λειτουργία στη Γαλλία της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου, γνωστής κυρίως για τη «γρήγορη μόδα» (fast fashion) σε πολύ χαμηλές τιμές, αφότου διαπιστώθηκε ότι προϊόντα, όπως κούκλες του σεξ που μοιάζουν με παιδιά, αλλά και όπλα, ήταν διαθέσιμα προς πώληση στην ιστοσελίδα της.

Την ίδια ημέρα, η Shein άνοιξε το πρώτο φυσικό της κατάστημα μέσα σε πολυκατάστημα του Παρισιού. Στη συνέχεια, «πάγωσε» την αναστολή της διαδικασίας έναντι της κινεζικής εταιρείας διαδικτυακού λιανεμπορίου όταν εκείνη απέσυρε όλα τα παράνομα προϊόντα από την πλατφόρμα της.

Το δικαστήριο του Παρισιού θα συνεδριάσει αύριο για να εξετάσει το αίτημα του υπουργείου Οικονομικών.

Shein: Τι αλλάζει με τα μικρά δέματα στην Ευρώπη

Πριν από, περίπου, δύο εβδομάδες, οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν να επισπεύσουν για τον επόμενο χρόνο τους τελωνειακούς δασμούς σε δέματα χαμηλής αξίας που φτάνουν στην ΕΕ.

Στόχος η καταπολέμηση των φθηνών κινεζικών εισαγωγών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πρόκειται για μια κίνηση που αναμένεται να πλήξει τις κινεζικές διαδικτυακές εταιρείες λιανικής πώλησης Shein και Temu.

Η συμφωνία για την εισαγωγή δασμών «το συντομότερο δυνατό το 2026» που προέκυψε από τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών στις Βρυξέλλες ξεκινά τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η έγκριση του οποίου απαιτείται επίσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επιταχύνει την επιβολή τελών σε δέματα χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ένωση, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τα κινεζικά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ (αθέμιτος ανταγωνισμός) στην Ευρώπη.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς είχε προτείνει στους υπουργούς να καταργηθεί η απαλλαγή από τους δασμούς «de minimis» για διαδικτυακές αγορές κάτω των 150 ευρώ (175 δολάρια) το πρώτο τρίμηνο του 2026, δύο χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο.