Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Η γαλλική πολιτική είναι σε τέτοιο αδιέξοδο που η ιδέα της παραίτησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που κάποτε ψιθυριζόταν μόνο στους διαδρόμους της εξουσίας, πλέον συζητείται ανοιχτά.

Ωστόσο, ακόμη κι αν ο Μακρόν αποχωρήσει, λίγοι πιστεύουν ότι θα λυθεί το πολιτικό αδιέξοδο που πλήττει την Πέμπτη Δημοκρατία. Οι προκλήσεις της Γαλλίας είναι βαθύτερες και περιλαμβάνουν παραλυμένο κοινοβούλιο, αδιέξοδους προϋπολογισμούς και αυξανόμενη κοινωνική αναταραχή.

Ο Μακρόν αναζητά ήδη τον πέμπτο πρωθυπουργό του μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, καθώς αναμένεται η απομάκρυνση του Φρανσουά Μπαϊρού λόγω της δημοφιλίας του που καταποντίζεται εξαιτίας των μέτρων για μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Ακόμα και με νέο πρωθυπουργό ή εκλογές, οι πιθανότητες να προωθηθούν οι αναγκαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις ή να σχηματιστεί μια λειτουργική κοινοβουλευτική πλειοψηφία φαίνονται ελάχιστες. Η Γαλλία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ενδεχόμενο «σενάριο Ελλάδας» αν δεν περιορίσει τις δαπάνες της.

Ακραίες φωνές και πίεση για αποχώρηση Μακρόν

Η άκρα δεξιά του Ζορντάν Μπαρντελά και η άκρα αριστερά του Ζαν Λικ Μελανσόν, που μαζί κατέχουν το ένα τρίτο της Εθνοσυνέλευσης, ζητούν πλέον ανοιχτά την αποχώρηση του Μακρόν. Οι συζητήσεις για την παραίτησή του δεν περιορίζονται πλέον σε ψιθύρους αλλά περιλαμβάνουν πολιτικούς αναλυτές και κεντροδεξιά πρόσωπα.

Παρά τις φωνές, ο Μακρόν θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να εγκαταλείψει πρόωρα την εξουσία, τουλάχιστον μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027. Τα πρόσφατα γκάλοπ δείχνουν ότι νέες εκλογές πιθανόν θα οδηγήσουν σε ακόμα ένα κοινοβουλευτικό αδιέξοδο, με πιθανή ενίσχυση της Μαρίν Λε Πεν και της άκρας δεξιάς.

Ο πολιτικός και οικονομικός κίνδυνος είναι υπαρκτός: η Γερμανία μπορεί να θέσει όρους σε οποιαδήποτε βοήθεια της ΕΚΤ, ενώ οι Γάλλοι πολίτες δεν δείχνουν διάθεση για νέες θυσίες ή αυστηρή λιτότητα.

Η ιστορική προειδοποίηση

Η Γαλλία, με την επαναστατική ιστορία της και την εμπειρία της από τις κινητοποιήσεις των Κίτρινων Γιλέκων και τις απεργίες για τις συντάξεις, γνωρίζει ότι η απομάκρυνση ενός προέδρου δεν σημαίνει αυτομάτως λύση. Η χώρα μπορεί να βρεθεί σε οικονομικό και πολιτικό χάος μετά από μια πρόωρη παραίτηση, καθώς οι βαθιές κοινωνικές και θεσμικές διαιρέσεις παραμένουν.

Η παραίτηση Μακρόν ακούγεται ελκυστική, αλλά η επόμενη μέρα θα φέρει αβεβαιότητα και αναταραχή, που ίσως κανείς δεν μπορεί να ελέγξει.

Με πληροφορίες από Politico