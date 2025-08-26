Η Γαλλία μηνύει την πλατφόρμα streaming Kick μετά τον θάνατο χρήστη σε ζωντανή μετάδοση

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της αυστραλιανής πλατφόρμας Kick για αμέλεια, μετά τον θάνατο 46χρονου Γάλλου στη διάρκεια πολύωρου livestream.

Ο άνδρας, ο Ραφαέλ Γκραβέν, γνωστός στο διαδίκτυο ως Jean Pormanove ή JP, κατέληξε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ενώ μετέδιδε απευθείας για 12 συνεχόμενες ημέρες. Το κανάλι του είχε ως θεματολογία δοκιμασίες ταπείνωσης ή κακομεταχείρισης, τις οποίες υπέμενε από άλλους συμμετέχοντες.

Η υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων, Κλάρα Σαπάζ, δήλωσε ότι «το Kick δεν έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να σταματήσει τη μετάδοση επικίνδυνου περιεχομένου», κατηγορώντας την πλατφόρμα για παραβίαση του νόμου του 2004 που ρυθμίζει το διαδικτυακό περιεχόμενο.

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο Γκραβέν δεν πέθανε από τραύμα ή κατόπιν επίθεσης, ωστόσο οι συνθήκες θανάτου του έχουν προκαλέσει πολιτική και κοινωνική κατακραυγή.

Έρευνα της Εισαγγελίας στην πλατφόρμα Kick

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί αν το Kick μετέδιδε εν γνώσει του «βίντεο που συνιστούν εσκεμμένη προσβολή της προσωπικής ακεραιότητας». Οι αρχές θα εξετάσουν επίσης εάν η πλατφόρμα συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΕΕ (DSA), που θέτει υποχρεώσεις για τον έλεγχο και τη διαχείριση περιεχομένου.

Σε περίπτωση παραβάσεων, οι υπεύθυνοι κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών και πρόστιμο που μπορεί να φτάσει το 1 εκατ. ευρώ.

Αντιδράσεις της πλατφόρμας

Το Kick δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα σχολιασμού για την ανακοίνωση της εισαγγελίας. Μετά τον θάνατο του Γκραβέν, ο λογαριασμός Kick Français δήλωσε ότι η εταιρεία θα συνεργαστεί με τις αρχές και θα επανεξετάσει το περιεχόμενο που παράγεται στη Γαλλία.

«Προτεραιότητά μας είναι η προστασία των δημιουργών και η διασφάλιση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος στο Kick», ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι όλοι οι συμπαρουσιαστές που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο livestream έχουν αποκλειστεί έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Το Kick είναι πλατφόρμα ζωντανής μετάδοσης με έδρα την Αυστραλία, που μοιράζεται τα έσοδα της διαφήμισης και των συνδρομών με τους δημιουργούς περιεχομένου της.

Με πληροφορίες από Guardian