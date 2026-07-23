Η Γαλλία κλείνει sex club στο Παρίσι επειδή τα gang bangs «προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια»

Σε ένα υπόγειο πολυκατοικίας στο 15ο διαμέρισμα του Παρισιού, μια διαμάχη γειτονιάς για ένα ιδιωτικό σεξ κλαμπ κατέληξε σε υπόθεση για τα όρια της συναίνεσης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της κρατικής παρέμβασης στη σεξουαλική ζωή ενηλίκων.

Το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, επικύρωσε το κλείσιμο της Factory, ενός χώρου που λειτουργούσε από την εταιρεία Z Machine και οργάνωνε επί πληρωμή βραδιές gang bang. Η απόφαση δεν απαγορεύει γενικά τα gang bangs ούτε τους χώρους σεξουαλικής ελευθερίας στη Γαλλία. Αφορά το συγκεκριμένο κλαμπ και τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με το δικαστήριο, οργανώνονταν και προβάλλονταν οι βραδιές του.

Facebook Twitter φωτογραφία: Gracie Brackstone

Οι δικαστές έκριναν ότι ένας χώρος μπορεί να κλείσει διοικητικά όταν οι αρχές τεκμηριώνουν ότι η λειτουργία του προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργεί κίνδυνο ποινικών αδικημάτων. Στην περίπτωση της Factory, το ζήτημα δεν περιορίστηκε στο αν οι συμμετέχοντες ήταν ενήλικες και δήλωναν ότι συναινούν. Το δικαστήριο εξέτασε αν οι ίδιες οι συνθήκες οργάνωσης των βραδιών μετέτρεπαν τις γυναίκες σε αντικείμενα σεξουαλικής χρήσης από ομάδες ανδρών.

Η υπόθεση ξεκίνησε από τις διαμαρτυρίες κατοίκων μιας εύπορης πολυκατοικίας στην οδό Αλερέ. Το κλαμπ λειτουργούσε σε εμπορικό υπόγειο του κτιρίου, ενώ οι πελάτες περνούσαν από κοινόχρηστους χώρους πριν κατέβουν στις βραδιές. Οι κάτοικοι είχαν απευθυνθεί στις αρχές, καταγγέλλοντας ότι ο χώρος δεν ταίριαζε με τη χρήση μιας κατοικημένης πολυκατοικίας και ότι η παρουσία των πελατών προκαλούσε ενόχληση.

Τον Ιανουάριο, η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού αποφάσισε το διοικητικό κλείσιμο της Factory, επικαλούμενη διατάραξη της δημόσιας ησυχίας και της δημόσιας ηθικής, προσβολή της αξιοπρέπειας των γυναικών και κίνδυνο τέλεσης ποινικών αδικημάτων. Η εταιρεία προσέφυγε στο διοικητικό δικαστήριο και αρχικά κέρδισε. Τον Φεβρουάριο, το δικαστήριο ανέστειλε το κλείσιμο, κρίνοντας ότι τα στοιχεία της διοίκησης δεν αρκούσαν για να στηρίξουν μια τόσο βαριά απόφαση.

Στην πρώτη αυτή κρίση, το δικαστήριο έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη συναίνεση. Η Factory υποστήριζε ότι οι γυναίκες που συμμετείχαν μπορούσαν να επιλέγουν τους όρους κάθε σεναρίου, να καθορίζουν τι δέχονται και τι όχι, και να ζητούν τη διακοπή της συμμετοχής τους ανά πάσα στιγμή. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το δικαστήριο είχε θεωρήσει ότι υπήρχε σοβαρή αμφιβολία για το αν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας ανέτρεψε αυτή την ανάγνωση. Έκρινε ότι το πρώτο δικαστήριο δεν έπρεπε να σταθεί μόνο στη δηλωμένη συναίνεση των συμμετεχουσών, αλλά να εξετάσει και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των βραδιών. Στην απόφαση βάρυναν σενάρια που μπορούσαν να μιμούνται σεξουαλική επίθεση, βία, περιορισμό ή απαγωγή, καθώς και διαφημιστικές διατυπώσεις που παρουσίαζαν τις γυναίκες ως σώματα διαθέσιμα για χρήση από ομάδες ανδρών.

Έτσι, η υπόθεση μετακινήθηκε από τη γειτονική όχληση σε ένα πολύ πιο δύσκολο ερώτημα: αρκεί η συναίνεση για να αποκλειστεί η προσβολή της αξιοπρέπειας; Η υπεράσπιση του κλαμπ και μέρος των κύκλων της σεξουαλικής ελευθερίας υποστηρίζουν ότι εδώ μιλάμε για ενηλίκους που συμμετείχαν συνειδητά σε προσυμφωνημένα σεξουαλικά σενάρια. Αν μια γυναίκα επιλέγει τους όρους, τους συμμετέχοντες και το δικαίωμα διακοπής, λένε, το κράτος δεν μπορεί να αποφασίζει στη θέση της ότι η επιθυμία της είναι αναξιοπρεπής.

Οι αρχές και το δικαστήριο στάθηκαν στην αντίθετη πλευρά του προβλήματος. Η συναίνεση, έκριναν, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλή δήλωση, ιδίως όταν η δραστηριότητα οργανώνεται εμπορικά, απευθύνεται σε ομάδες ανδρών και περιλαμβάνει σενάρια επιθετικότητας ή υποταγής. Για να έχει πραγματικό νόημα, πρέπει να είναι ελεύθερη, ενημερωμένη, συγκεκριμένη, προηγούμενη και ανακλητή. Το δικαστήριο έκρινε ότι το πλαίσιο της Factory δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις πως αυτές οι προϋποθέσεις τηρούνταν πάντα.

Υπέρ του κλεισίματος παρενέβησαν και τρεις φεμινιστικές οργανώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι διαφημίσεις και το μοντέλο των βραδιών αντικειμενοποιούσαν το γυναικείο σώμα. Το επιχείρημά τους δεν αφορούσε μόνο την ίδια τη σεξουαλική πράξη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή παρουσιαζόταν ως υπηρεσία προς άνδρες που πλήρωναν για να συμμετάσχουν. Ακόμη και όσοι υπερασπίζονται τη σεξουαλική ελευθερία δεν μπορούν να προσπεράσουν εύκολα το ερώτημα του πώς εμπορευματοποιείται και διαφημίζεται η επιθυμία.

Από την άλλη, η απόσταση ανάμεσα στην κριτική μιας επιθετικής διαφήμισης και στο διοικητικό κλείσιμο ενός χώρου παραμένει μεγάλη. Εκεί βρίσκεται και ο φόβος ότι η απόφαση μπορεί να λειτουργήσει ως προηγούμενο. Αν η ανθρώπινη αξιοπρέπεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κλείσει ένας χώρος συναινετικής αλλά μη συμβατικής σεξουαλικότητας, τι εμποδίζει μια ανάλογη επίκληση απέναντι σε άλλα σεξ κλαμπ, γκέι σάουνες ή βραδιές BDSM;

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Η γαλλική νομολογία έχει ήδη ένα παλιό προηγούμενο στο οποίο η αξιοπρέπεια υπερίσχυσε της συναίνεσης. Το 1995, στην υπόθεση του λεγόμενου «πετάγματος νάνου», οι δικαστές είχαν δεχθεί ότι μια δραστηριότητα μπορεί να απαγορευτεί ως προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ακόμη και όταν ο ίδιος ο συμμετέχων συναινεί και αμείβεται. Τριάντα χρόνια μετά, η ίδια λογική επιστρέφει σε ένα πολύ πιο ιδιωτικό και φορτισμένο πεδίο: το σεξ μεταξύ ενηλίκων.

Η απόφαση για τη Factory δεν είναι ακόμη η τελική κρίση επί της νομιμότητας του κλεισίματος. Εκδόθηκε στο στάδιο της αναστολής, πράγμα που σημαίνει ότι η κύρια υπόθεση μπορεί να συνεχιστεί. Μέχρι τότε, όμως, το κλαμπ παραμένει κλειστό και η συζήτηση έχει ήδη ξεφύγει από τα όρια μιας παρισινής πολυκατοικίας.

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Το ερώτημα δεν είναι αν τα gang bangs είναι για όλους. Είναι αν, όταν μιλάμε για ενηλίκους που δηλώνουν ότι συναινούν, η αξιοπρέπεια ορίζεται από τους ίδιους ή από το κράτος. Και αν η απάντηση είναι το δεύτερο, τότε η υπόθεση της Factory αφορά πολύ περισσότερα από ένα υπόγειο στο Παρίσι.

με στοιχεία από Le Parisien,actu.fr, Le Point