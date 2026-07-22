Η Γαλλία κατέγραψε πάνω από 5.700 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου

Η Γαλλία κατέγραψε περισσότερους από 5.700 θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Την ίδια στιγμή μεγάλες περιοχές της νότιας Ευρώπης συνεχίζουν να βιώνουν μία περίοδο ακραίων θερμοκρασιών που καταρρίπτουν ρεκόρ.

Η γαλλική εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι καταγράφηκαν 5.764 επιπλέον θάνατοι μεταξύ 17 Ιουνίου και 2 Ιουλίου, γεγονός που αντιστοιχεί σε ποσοστό υπερβάλλουσας θνησιμότητας 36%.

France records over 5,700 excess deaths in June heatwave: authoritieshttps://t.co/w4Uh4jAkcT — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 22, 2026

Γαλλία: Οι περισσότερες απώλειες σημειώθηκαν μεταξύ 25 και 27 Ιουνίου

Περισσότεροι από τους μισούς από αυτόν τον «πρωτοφανή» αριθμό θανάτων σημειώθηκαν μεταξύ 25 και 27 Ιουνίου, ενώ τα άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω αντιστοιχούσαν περίπου στα δύο τρίτα της υπερβάλλουσας θνησιμότητας, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Η ίδια διευκρίνισε ότι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους το διάστημα από τις 17 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου απεβίωσαν από «κάθε είδους αιτίες», χωρίς μέχρι στιγμής να έχει τεκμηριωθεί σαφής άμεση σύνδεση με τον καύσωνα. Για ολόκληρο το περσινό καλοκαίρι, η Γαλλία είχε καταγράψει ελαφρώς λιγότερους επιπλέον θανάτους, συνολικά 5.722.

Η ανακοίνωση έγινε την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ισπανία εξακολουθούν να δίνουν μάχη με μία από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές στην ιστορία της χώρας, η οποία έχει κατακάψει περίπου 32.000 εκτάρια (79.000 στρέμματα) στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα, βόρεια της Μαδρίτης. Η πυρκαγιά οδήγησε στην εκκένωση 1.200 κατοίκων από 34 χωριά της αραιοκατοικημένης περιοχής, ενώ σε ακόμη 14 οικισμούς επιβλήθηκαν περιορισμοί μετακίνησης.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι η πυρκαγιά παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, ενώ οι κάτοικοι πέντε χωριών έλαβαν άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, δήλωσε ότι η χώρα έχει ήδη καταγράψει 22 μεγάλες δασικές πυρκαγιές από τις αρχές του έτους, αριθμό τετραπλάσιο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Όπως ανέφερε, περισσότερα από 100.000 εκτάρια έχουν ήδη καεί, έκταση που αντιστοιχεί στον μέσο ετήσιο όρο της τελευταίας δεκαετίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη λήψης περισσότερων μέτρων πρόληψης. «Πρέπει να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών και να μην υποβαθμίζουμε την κλιματική έκτακτη ανάγκη», δήλωσε.

Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον κόσμο

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών παραμένει «πολύ υψηλός έως ακραίος» και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες. Κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 42 έως 44 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με ξηρούς δυτικούς ανέμους.

Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον κόσμο και οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των καυσώνων, των περιόδων ξηρασίας και των δασικών πυρκαγιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις συνθήκες για αιφνίδιες και καταστροφικές καταιγίδες.

Η πυρκαγιά στη Γουαδαλαχάρα εκδηλώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά από μία φονική πυρκαγιά που κατέστρεψε μια μικρή κοινότητα αλλοδαπών κατοίκων στη νότια Ισπανία, προκαλώντας τον θάνατο 13 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και αρκετοί ξένοι υπήκοοι, σε μία από τις πιο θανατηφόρες δασικές πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στη χώρα.

Η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της Ισπανίας, Σάρα Άαγκεσεν, χαρακτήρισε την πυρκαγιά στη Γουαδαλαχάρα ως «μία από τις μεγαλύτερες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας», με τα στοιχεία να δείχνουν ότι μόνο η πυρκαγιά στη βορειοδυτική Ισπανία πέρυσι, η οποία αποτέφρωσε 37.000 εκτάρια, ήταν μεγαλύτερη.

Με πληροφορίες από Guardian

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