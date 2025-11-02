Η Γαλλία ερευνά τη Shein για πώληση «sex doll» με παιδικά χαρακτηριστικά

Η διαδικτυακή πλατφόρμα fast fashion Shein, γνωστή για τη ραγδαία ανάπτυξή της, βρίσκεται στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών έπειτα από καταγγελίες ότι στον ιστότοπό της διατίθεντο προς πώληση κούκλες του σεξ (sex dolls) που έμοιαζαν με παιδιά.

Η γαλλική υπηρεσία προστασίας καταναλωτή (DGCCRF) ανακοίνωσε ότι έχει διαβιβάσει την υπόθεση στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθεί ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων.

Σύμφωνα με τη DGCCRF, οι εν λόγω κούκλες έφεραν «παιδικά χαρακτηριστικά», στοιχείο που ενδέχεται να εμπίπτει στις διατάξεις περί διανομής πορνογραφικού υλικού με ανήλικους μέσω διαδικτύου. Το αδίκημα αυτό στη Γαλλία επισύρει ποινή κάθειρξης έως επτά ετών και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Η υπηρεσία γνωστοποίησε επίσης ότι ενημέρωσε την Arcom, την αρμόδια αρχή εποπτείας των ψηφιακών πλατφορμών.

Εκπρόσωπος της Shein δήλωσε στο Agence France-Presse ότι τα επίμαχα προϊόντα αποσύρθηκαν άμεσα και ότι έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθεί πώς οι πωλητές κατάφεραν να παρακάμψουν τους μηχανισμούς ελέγχου της πλατφόρμας.

Η εταιρεία, η οποία έχει επανειλημμένα επικριθεί για τις εμπορικές της πρακτικές και τις συνθήκες στα εργοστάσιά της, βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με πρόστιμα και ελέγχους στην Ευρώπη. Τον περασμένο Ιούλιο, η DGCCRF της επέβαλε πρόστιμο 40 εκατομμυρίων ευρώ για παραπλανητική τιμολόγηση και ψευδείς εκπτώσεις, ενώ νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επισημάνει παραβάσεις που σχετίζονταν με αμφισβητούμενους ισχυρισμούς βιωσιμότητας.

Με πληροφορίες από Politico