Η Γαλλία απελαύνει Ρωσίδα σχολιάστρια για διασπορά παραπληροφόρησης

Η Γαλλία διέταξε την απέλαση της Ξένια Φεντόροβα, Ρωσίδας συγγραφέα και τηλεοπτικής σχολιάστριας που εμφανίζεται συχνά σε μέσα ενημέρωσης του συντηρητικού δισεκατομμυριούχου Βενσάν Μπολορέ.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, η Φεντόροβα λειτουργούσε ως δίαυλος για εκστρατείες παραπληροφόρησης που κατευθύνονται από τις ρωσικές αρχές. Στην απόφαση αναφέρεται ότι η δράση της βλάπτει θεμελιώδη συμφέροντα του κράτους και ότι η παρουσία της στη χώρα αποτελεί «ιδιαίτερα σοβαρή και άμεση απειλή για τη δημόσια τάξη».

Η απόφαση κοινοποιήθηκε την Τετάρτη στον δικηγόρο της και τέθηκε αμέσως σε ισχύ. Παράλληλα, ανακλήθηκε η άδεια παραμονής της, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί πλέον να ζει ή να εργάζεται στη Γαλλία.

Η Φεντόροβα τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό στο διαμέρισμά της στο Παρίσι και πρέπει να παρουσιάζεται καθημερινά στις αρχές. Ο δικηγόρος της, Εμανουέλ Πιβνικά, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θα προσφύγει αμέσως κατά της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι η πελάτισσά του είναι δημοσιογράφος.

Η 45χρονη Φεντόροβα διηύθυνε το γαλλικό τμήμα του κρατικά χρηματοδοτούμενου ρωσικού δικτύου Russia Today. Το RT France σταμάτησε να εκπέμπει μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Στη συνέχεια άρχισε να εμφανίζεται τακτικά στο CNews, το δεξιό 24ωρο ενημερωτικό κανάλι του Μπολορέ. Παρουσίαζε εκπομπή για τις χριστιανικές αξίες και σχολίαζε την επικαιρότητα, επαναλαμβάνοντας συχνά θέσεις της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μεταξύ άλλων, κατηγορούσε την Ευρώπη ότι προκάλεσε τη Ρωσία, αποκαλούσε την εισβολή «ειδική επιχείρηση» και υποστήριζε ότι οι χώρες της Βαλτικής εξυμνούν τον ναζισμό. Η ίδια εμφανιζόταν ως υπερασπίστρια της ελευθερίας του λόγου και υποστήριζε ότι είχε στοχοποιηθεί από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Γαλλία: Η στήριξη του Μπολορέ και η πολιτική διάσταση της υπόθεσης

Τα τελευταία χρόνια, η Φεντόροβα απέκτησε πολύ μεγαλύτερο βήμα μέσα από τα μέσα του Βενσάν Μπολορέ.

Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος έχει χτίσει έναν ισχυρό όμιλο μέσων ενημέρωσης, στον οποίο ανήκουν, μεταξύ άλλων, το CNews, το Europe 1, η Canal+ και εκδοτικοί οίκοι του ομίλου Lagardère. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θέλει να αντιπαρατεθεί σε αυτό που θεωρεί κυριαρχία της Αριστεράς στα γαλλικά μέσα.

Ο εκδοτικός οίκος Fayard, που επίσης ελέγχεται από τον όμιλό του, κυκλοφόρησε πέρυσι την αυτοβιογραφία της Φεντόροβα με τίτλο Banned. Παράλληλα, η Journal du Dimanche της έδωσε εβδομαδιαία στήλη, ενώ οι συχνές εμφανίσεις της στο CNews την έκαναν πολύ πιο γνωστή από ό,τι ήταν την εποχή του RT France.

Η απόφαση για την απέλασή της έρχεται έπειτα από μήνες δημόσιας συζήτησης για την παρουσία της στα γαλλικά μέσα και για την ανανέωση της άδειας παραμονής της το 2024.

Ο πρώην πρέσβης της Γαλλίας στη Ρωσία, Πιερ Λεβί, δήλωσε ότι η πολυετής παρουσία της στο Russia Today την εντάσσει στην προσπάθεια του Κρεμλίνου να επηρεάζει την κοινή γνώμη στην Ευρώπη.

«Είναι εργαλείο της ρωσικής ήπιας ισχύος. Ακόμη κι αν δεν καθοδηγείται άμεσα από τη Μόσχα, έχει διαμορφωθεί από τις απόψεις της», είπε. «Αυτό είναι ένα μέτωπο στον υβριδικό πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Γαλλίας».

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα καθώς η Γαλλία πλησιάζει στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Επικριτές του Μπολορέ φοβούνται ότι τα μέσα του θα στηρίξουν υποψηφίους της άκρας Δεξιάς και θα προωθήσουν θέματα όπως η αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική και η «υπεράσπιση της γαλλικής ταυτότητας».

Η τοποθέτηση του Εμανουέλ Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε αναφερθεί ξανά στη Φεντόροβα τον Ιούνιο, θυμίζοντας δημόσια αντιπαράθεσή τους το 2017, όταν εκείνη εκπροσωπούσε το Russia Today σε συνέντευξη Τύπου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στις Βερσαλλίες.

«Ισχυριζόταν ότι διηύθυνε μέσο ενημέρωσης, αλλά στην πραγματικότητα επρόκειτο για κρατικό μηχανισμό προπαγάνδας», είχε πει τότε. «Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Εξακολουθώ να πιστεύω ακριβώς το ίδιο».

Το CNews και ο όμιλος Lagardère δήλωσαν «έκπληκτοι» από την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην ελευθερία της έκφρασης και στον πλουραλισμό.

Στελέχη των μέσων του Μπολορέ είχαν δηλώσει ήδη από τον Μάιο ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη Φεντόροβα. «Της προσφέρουμε την υποστήριξή μας, όπως θα κάναμε για κάθε δημοσιογράφο που στοχοποιείται για την καταγωγή, τη διαδρομή ή τις απόψεις του», είχαν γράψει στη Journal du Dimanche.

Με πληροφορίες από Financial Times