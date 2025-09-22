Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης

Η Γαλλία αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος σε μια παγκόσμια σύνοδο κορυφής στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ακολουθώντας το παράδειγμα δυτικών συμμάχων όπως η Βρετανία, η Πορτογαλία και ο Καναδάς, οι οποίοι έκαναν την ίδια ιστορική κίνηση την Κυριακή και δέχθηκαν την επίπληξη του Ισραήλ.

«Πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο για την ειρήνη», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, υπό χειροκροτήματα, στην αρχή μιας προγραμματισμένης τρίωρης συνόδου στα Ηνωμένα Έθνη. «Σήμερα, η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης». Αν και η ανακοίνωση θα μπορούσε να ενισχύσει το ηθικό των Παλαιστινίων στην μακρά τους αναζήτηση για την ίδρυση κράτους, δεν αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στην πράξη.

«Είναι δική μας ευθύνη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών. Σήμερα, δηλώνω ότι η Γαλλία αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης», είπε ανακοινώνοντας την προειλημμένη αλλά σε κάθε περίπτωση ιστορική απόφαση της χώρας του. «Συγκεντρωθήκαμε εδώ επειδή ήρθε η ώρα για την ειρήνη», είπε αρχικά στην ομιλία του ο Γάλλος πρόεδρος και τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να απελευθερωθούν οι όμηροι, να σταματήσει ο πόλεμος, οι σφαγές και η φυγή των ανθρώπων. Ήρθε η ώρα επειδή υπάρχει επείγουσα ανάγκη παντού. Ήρθε η ώρα για ειρήνη. Απέχουμε ελάχιστα από το να είναι αδύνατον να πετύχουμε την ειρήνη», είπε ακόμη για να προσθέσει ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τον πόλεμο». «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα, εδώ, σε αυτή την αίθουσα, πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη», συνέχισε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Αυτή η αναγνώριση είναι ένας τρόπος να επιβεβαιώσουμε ότι ο παλαιστινιακός λαός δεν είναι ένας λαός που περισσεύει», πρόσθεσε αφού ανακοίνωσε την απόφαση και τόνισε ότι η κίνηση του Παρισιού «δεν αφαιρεί τίποτα από τα δικαιώματα του ισραηλινού λαού».

Η πιο ακροδεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, καθώς συνεχίζει τον αγώνα της κατά της μαχητικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 άτομα.

Το Ισραήλ έχει απομονωθεί όλο και περισσότερο και έχει προκαλέσει παγκόσμια καταδίκη για τη στρατιωτική του συμπεριφορά στη Γάζα, όπου έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 65.000 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ισραήλ ξεκίνησε μια από καιρό απειλούμενη επίθεση εδάφους στην πόλη της Γάζα, με ελάχιστες προοπτικές για κατάπαυση του πυρός.

Η Ανδόρα, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και το Σαν Μαρίνο αναμενόταν επίσης να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος τη Δευτέρα, πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα, μετά την αναγνώριση από την Αυστραλία, τη Βρετανία, τον Καναδά και την Πορτογαλία το Σαββατοκύριακο. Η Μάλτα έκανε την ανακοίνωση νωρίτερα τη Δευτέρα.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι τέτοιες κινήσεις θα υπονομεύσουν τις προοπτικές για μια ειρηνική λύση.

Η λύση των δύο κρατών ήταν το θεμέλιο της ειρηνευτικής διαδικασίας που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ και ξεκίνησε με τις Συμφωνίες του Όσλο το 1993. Η διαδικασία υπέστη έντονη αντίδραση και από τις δύο πλευρές και έχει σχεδόν πεθάνει.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις για μια λύση δύο κρατών από το 2014.

Εν μέσω της εντατικοποίησης της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα και της κλιμάκωσης της βίας από τους ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη, υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση επείγοντος μεταξύ ορισμένων χωρών να δράσουν τώρα, πριν η ιδέα της λύσης των δύο κρατών εξαφανιστεί για πάντα.

Η Γαλλία έχει πρωτοστατήσει σε αυτή την κίνηση, ελπίζοντας ότι η ανακοίνωση του Μακρόν τον Ιούλιο ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση σε ένα κίνημα που μέχρι τώρα κυριαρχούσαν μικρότερες χώρες που είναι γενικά πιο επικριτικές απέναντι στο Ισραήλ.

Μια αντιπροσωπεία που εκπροσωπεί το Κράτος της Παλαιστίνης έχει καθεστώς παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των χωρών που αναγνωρίζουν την παλαιστινιακή ανεξαρτησία, η πλήρης ένταξη στα Ηνωμένα Έθνη απαιτεί την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου οι ΗΠΑ έχουν δικαίωμα βέτο.

