Η φρενίτιδα με τα Labubu «ξεθωριάζει» - Πτώση στις τιμές μεταπώλησης έως και 24%

Η φρενίτιδα με τα Labubu φαίνεται πως «ξεθωριάζει».

Τα κουνελόμορφα λούτρινα της Pop Mart International Group Ltd., που έγιναν δημοφιλή χάρη στη ζήτηση από διάσημους όπως ο David Beckham, σημειώνουν πτώση στις τιμές μεταπώλησης, στην Κίνα.

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία, ένα blind-box με 14 mini Labubus, που γνώρισε μεγάλη ζήτηση στην αρχή, σημείωσε πτώση 24% στις τιμές μεταπώλησης μέσα σε δύο εβδομάδες.

Στην πλατφόρμα Qiandao, το σετ μεταπωλούνταν κατά μέσο όρο 1.594 γουάν (223 δολ.) τις τελευταίες τρεις ημέρες, έναντι αρχικής τιμής 1.106 γουάν.

Ομοίως, στο Xianyu, δημοφιλή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Alibaba Group, οι μισοί καταναλωτές, σύμφωνα με το Bloomberg, εκτιμούν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να πέφτουν, δείχνοντας μείωση της εμπιστοσύνης στην αξία μεταπώλησης.

Αντίστοιχη πτώση καταγράφηκε και στα λεγόμενα blind boxes του παιχνιδιού και στην Dewu, μία από τις μεγαλύτερες κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πτώση στις τιμές των «blind boxes» Labubu

Η μείωση για την τιμή των premiums έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την έντονη ζήτηση που χαρακτήρισε τα Labubu στο παρελθόν. Οι κούκλες εξαντλούνταν μέσα σε λεπτά από την κυκλοφορία τους στην Κίνα, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Ωστόσο, ακόμη και οι τιμές των «blind boxes» της σειράς σημείωσαν πτώση, περιλαμβανομένης της πλατφόρμας Dewu.

Η Pop Mart αποδίδει την πτώση τιμών στη δευτερογενή αγορά στην αυξημένη παραγωγή, η οποία -σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας- καθιστά τα προϊόντα πιο προσβάσιμα.

«Μακροπρόθεσμα αυτό θα συμβάλει θετικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας», δήλωσε εκπρόσωπός της στο Bloomberg.

Οι μετοχές της Pop Mart στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν πτώση 11% στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις. Οι αναλυτές της Morgan Stanley σημείωσαν ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας φαίνεται να έχουν αποδυναμωθεί, εν μέρει λόγω της έλλειψης premiums στη μεταπώληση των mini Labubu.

Η Pop Mart, με έδρα το Πεκίνο, αναδείχθηκε στη «μετοχή-φαινόμενο» της κινεζικής κατανάλωσης τον τελευταίο χρόνο, στηριζόμενη στη ζήτηση για τα χαρακτηριστικά plush toys με τα δόντια. Οι μετοχές της έχουν εκτοξευθεί περίπου 200% το 2023, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση της στα 370 δισ. ΧΚ$ (47,4 δισ. δολάρια) και καθιστώντας τον ιδρυτή της έναν από τους νεότερους δισεκατομμυριούχους της Κίνας.

Παράλληλα, οι τιμές προηγούμενων σειρών Labubu σημείωσαν περαιτέρω πτώση μετά την κυκλοφορία της mini έκδοσης. Ένα «κρυφό» κομμάτι της σειράς Labubu 3.0, που κόστιζε πάνω από 4.000 γουάν τον Ιούνιο, πωλείται πλέον προς 752 γουάν -ελάχιστα πάνω από την τιμή λιανικής των 99 γουάν.



Με πληροφορίες από Bloomberg