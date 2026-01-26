Η φονική χιονοκαταιγίδα Fern πλήττει τις ΗΠΑ - Τουλάχιστον 11 νεκροί και 800.000 πολίτες χωρίς ρεύμα

Η εξαιρετικά επικίνδυνη χειμερινή καταιγίδα Fern, σαρώνει τις ΗΠΑ τα τελευταία εικοσιτετράωρα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων και αφήνοντας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Οι Αρχές των ΗΠΑ κάνουν λόγο για «απειλητικές για τη ζωή» συνθήκες, καθώς το ακραίο καιρικό φαινόμενο εκτείνεται από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία. Σχολεία και δρόμοι έχουν κλείσει σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), η καταιγίδα συνοδεύεται από εκτεταμένες χιονοπτώσεις, χιονόνερο και παγωμένη βροχή, ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο φαινόμενο κατά το οποίο οι σταγόνες παγώνουν ακαριαία στις επιφάνειες.

Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ πάνω από 11.000 πτήσεις είχαν ακυρωθεί. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να διαρκέσουν για ημέρες και να επηρεάσουν έως και 180 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή πάνω από τον μισό πληθυσμό των ΗΠΑ.

Τα πρώτα θύματα καταγράφηκαν σε πολλές πολιτείες. Στη Λουιζιάνα, δύο άνδρες πέθαναν από υποθερμία, ενώ θάνατοι που συνδέονται με την κακοκαιρία αναφέρθηκαν επίσης στο Τέξας, το Τενεσί και το Κάνσας.

Στην πόλη Όστιν του Τέξας, οι αρχές έκαναν λόγο για θάνατο που σχετίζεται με έκθεση στο ψύχος, ενώ στο Κάνσας μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή, καλυμμένη από χιόνι, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πιθανόν υπέκυψε επίσης σε υποθερμία.

Στο Τενεσί, τρεις ακόμη θάνατοι αποδίδονται στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι πέθαναν μέσα στο Σαββατοκύριακο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια των θανάτων διερευνώνται. «Είναι μια υπενθύμιση ότι κάθε χρόνο Νεοϋορκέζοι χάνουν τη ζωή τους από το κρύο», σημείωσε.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι ο πάγος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους, καθώς μπορεί να καταστρέψει δέντρα, να ρίξει γραμμές ηλεκτροδότησης και να μετατρέψει τους δρόμους σε παγίδες. Στη Βιρτζίνια και το Κεντάκι, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα.

Σε πολλές πολιτείες έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ σχολεία ακυρώνουν μαθήματα προληπτικά, καθώς η χιονοκαταιγίδα αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Στην Ουάσιγκτον, η δήμαρχος χαρακτήρισε το φαινόμενο «τη μεγαλύτερη χιονοθύελλα της τελευταίας δεκαετίας», ενώ η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τόσο χαμηλές θερμοκρασίες είναι ασυνήθιστες για πολιτείες του νότου, όπως το Τέξας, η Λουιζιάνα και το Τενεσί, όπου ο υδράργυρος βρίσκεται έως και 15-20 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κακοκαιρία συνδέεται με τη διαταραχή του πολικού στροβίλου, ενός δακτυλίου ισχυρών ανέμων πάνω από την Αρκτική που συγκρατεί ψυχρές αέριες μάζες. Όταν ο μηχανισμός αυτός αποδυναμώνεται, το ψύχος μετακινείται νοτιότερα, προκαλώντας έντονα καιρικά φαινόμενα.

