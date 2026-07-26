Η φονική επίθεση στο Pride του Βερολίνου ήταν πράξη «ισλαμιστικής τρομοκρατίας» – Τι λένε οι γερμανικές αρχές

Οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι η φονική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου κοντά στις εκδηλώσεις του Pride στο Βερολίνο ήταν πράξη ισλαμιστικής τρομοκρατίας.

«Όλα όσα βλέπουμε δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, προσθέτοντας ότι συνολικά τραυματίστηκαν 29 άνθρωποι.

Η αστυνομία αναζητεί τον Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανό πολίτη λιβανέζικης καταγωγής, τον οποίο θεωρεί ένοπλο και επικίνδυνο. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ύποπτος φέρεται να οδήγησε λευκό βαν πάνω σε πλήθος στο πάρκο Τίργκαρτεν, λίγες εκατοντάδες μέτρα από την Πύλη του Βρανδεμβούργου, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η τελική εκδήλωση του Pride. Στη συνέχεια φέρεται να επιτέθηκε σε ανθρώπους με ματσέτα.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωής στην επίθεση. Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι οκτώ έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα.

Η επίθεση δεν έγινε μέσα στον χώρο της διοργάνωσης ούτε κατά μήκος της διαδρομής της παρέλασης. Οι αρχές εκτιμούν ότι στο σημείο βρίσκονταν τόσο άνθρωποι που επέστρεφαν από τις εκδηλώσεις όσο και άλλοι κάτοικοι ή επισκέπτες.

Ο Ντόμπριντ ανέφερε ότι ο ύποπτος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για ποινικά αδικήματα, αλλά και για ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης και διασυνδέσεις με τον ισλαμιστικό χώρο του Βερολίνου. Είχε επίσης καταδικαστεί παλαιότερα σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και δέκα μηνών με αναστολή.

Βερολίνο: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον ύποπτο

Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε διάφορα σημεία του Βερολίνου, μεταξύ άλλων σε διαμέρισμα στην περιοχή Σένεμπεργκ, χωρίς να εντοπίσει τον ύποπτο.

Η τελική εκδήλωση του Berlin Pride διακόπηκε λίγο μετά τις 22:00, ενώ οι διοργανωτές ζήτησαν από τους παρευρισκομένους να αποχωρήσουν και να αποφύγουν τη διαδρομή μέσα από το πάρκο Τίργκαρτεν.

Το Berlin Pride, γνωστό στη Γερμανία ως Christopher Street Day, είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις υπερηφάνειας στην Ευρώπη. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συμμετάσχει νωρίτερα στην παρέλαση στο κέντρο της πόλης.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε την επίθεση «χτύπημα κατά της κοινωνίας μας» και δήλωσε ότι η Γερμανία θα υπερασπιστεί την ελευθερία και τον ανοιχτό χαρακτήρα της.

Εκπρόσωποι οργανώσεων ΛΟΑΤΚΙ+ ανέφεραν ότι το περιστατικό πλήττει άμεσα την κοινότητα, ακόμη κι αν η επίθεση σημειώθηκε έξω από τον επίσημο χώρο της διοργάνωσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας σε άλλες μεγάλες εκδηλώσεις στη Γερμανία, περιλαμβανομένων και άλλων Pride, θα επανεξεταστούν και ενδέχεται να ενισχυθούν. Πρόσθεσε ότι οι αρχές δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο μιμητικών επιθέσεων.

Το Βερολίνο έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο ισλαμιστικών επιθέσεων. Το 2016, φορτηγό έπεσε πάνω σε χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες.

Με πληροφορίες από Associated Press



