Η Φαμπερζέ των αυτοκρατορικών αυγών περνά στα χέρια του Σέργκει Μοσούνωφ έναντι 50 εκατ. δολαρίων

Ο επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας Σέργκει Μοσούνωφ αγόρασε το διάσημο luxury brand Φαμπερζέ, γνωστό για τα περίτεχνα κοσμημένα αυγά του, σε συμφωνία που αποτιμάται στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Η Φαμπερζέ, η οποία έχει γίνει σύμβολο πλούτου και υψηλής τέχνης, πέρασε στην κατοχή της SMG Capital, της επενδυτικής εταιρείας του Μοσούνωφ με έδρα τις ΗΠΑ, περισσότερο από μια δεκαετία μετά την εξαγορά της από τον βρετανικό όμιλο Gemfields.

Η Gemfields, εταιρεία εξόρυξης πολύχρωμων πετρών, θα λάβει 45 εκατομμύρια δολάρια με την ολοκλήρωση της συμφωνίας εντός του μήνα, ενώ τα υπόλοιπα 5 εκατομμύρια θα καταβληθούν μέσω τριμηνιαίων δικαιωμάτων (royalties).

Ο κοσμηματοπώλης Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ δημιούργησε τα περίφημα αυγά από πολύτιμους λίθους και μέταλλα στο εργαστήριό του στην Αγία Πετρούπολη, με τα πρώτα αυγά να παραγγέλλονται ως πασχαλινά δώρα για τον Ρώσο τσάρο Αλέξανδρο Γ΄ και τον Νικολάι Β΄. Από τα περίπου 50 αυγά που φτιάχτηκαν για την αυτοκρατορική οικογένεια μεταξύ 1885 και 1916, πάνω από 40 έχουν διασωθεί. Το 2004, ο μεγιστάνας πετρελαίου Βίκτορ Βέξελμπεργκ αγόρασε εννέα από αυτά έναντι πάνω από 90 εκατομμυρίων δολαρίων — τη δεύτερη μεγαλύτερη συλλογή Φαμπερζέ παγκοσμίως τότε.

Η Φαμπερζέ έχει επεκταθεί στην πώληση κοσμημάτων, ρολογιών και άλλων «αντικειμένων αυγών», με περιορισμένης έκδοσης αυγό-έκπληξη να κοστίζει πάνω από 58.000 λίρες.

Ο Μοσούνωφ, εταίρος στην εταιρεία venture capital The Garage Syndicate, δήλωσε πως είναι «μεγάλη τιμή να γίνω ο φύλακας ενός τόσο εξαιρετικού και παγκοσμίως αναγνωρισμένου brand», προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να εστιάζει σε κοσμήματα, αξεσουάρ και ρολόγια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Gemfields, Σον Γκίλμπερτσον, σχολίασε πως η πώληση σηματοδοτεί «το τέλος μιας εποχής» και τόνισε τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε η Φαμπερζέ στην προώθηση των πολύχρωμων λίθων που εξορύσσει η εταιρεία.

Η Gemfields ξεκίνησε στρατηγική αναθεώρηση για τη Φαμπερζέ τον Δεκέμβριο μετά από «σημαντικές προκλήσεις» στο τελευταίο τρίμηνο του 2024, με την εταιρεία να καταγράφει ζημιά μετά φόρων 100,8 εκατομμυρίων δολαρίων έναντι ζημιάς 2,8 εκατ. το 2023, ενώ τα έσοδα μειώθηκαν κατά 19% στα 213 εκατομμύρια.

Οι αναλυτές της Panmure Liberum χαρακτήρισαν τη συμφωνία «καλή εξέλιξη για τη Gemfields, καθώς απελευθερώνει κεφάλαια».

Με πληροφορίες από financial Times