Η Ευρώπη έτοιμη να ηγηθεί «πολυεθνικής δύναμης» στην Ουκρανία

Η Ευρώπη είναι έτοιμη να ηγηθεί μιας «πολυεθνικής δύναμης» στην Ουκρανία, στο πλαίσιο πρότασης των ΗΠΑ για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δήλωσαν Ευρωπαίοι ηγέτες.

Οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και οκτώ ακόμη ευρωπαϊκών χωρών ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ότι στρατεύματα από τη «συμμαχία των προθύμων», με την υποστήριξη των ΗΠΑ, θα μπορούσαν να «βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση των ουκρανικών δυνάμεων, στην εξασφάλιση της ασφάλειας του ουκρανικού εναέριου χώρου και στην ενίσχυση της ασφάλειας των θαλασσών, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας».

«Οι δυτικοί ηγέτες χαιρέτισαν τη σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία τη Δευτέρα, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πλήρους πολέμου στην Ουκρανία, περιγράφοντας για πρώτη φορά πώς οι εγγυήσεις ασφάλειας θα μπορούσαν να αποτρέψουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν από το να εισβάλει ξανά», σχολιάζει το Politico.

Η πρόταση αποτελεί μέρος ενός νέου πακέτου εγγυήσεων ασφάλειας, που υποστηρίζεται από τον Λευκό Οίκο και θα μπορούσε να φέρει σημαντική πρόοδο στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, σύμφωνα με δηλώσεις ηγετών των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ωστόσο, οι ίδιοι υπενθυμίζουν τις σημαντικές διαφορές που παραμένουν σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς των ουκρανικών εδαφών που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία.

Ο Τραμπ επικοινώνησε με τον Πούτιν για την Ουκρανία

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο ότι είχε «πολύωρες και πολύ καλές» συνομιλίες με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με ηγέτες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας: «Είχαμε πολλές συνομιλίες με τον πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας και νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά τώρα από ό,τι ήμασταν ποτέ και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε».

Ερωτηθείς αν έχει μιλήσει πρόσφατα απευθείας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Τραμπ απάντησε «ναι, μίλησα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, φάνηκε να υπονοεί ότι, σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας, η Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνήσει να παραχωρήσει στη Ρωσία τμήματα της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει το Κίεβο – κάτι που ο Ζελένσκι έχει ήδη αποκλείσει. «Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, έχουν ήδη χάσει το έδαφος», είπε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ποιο κίνητρο θα είχε η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη.

Για τον Ζελένσκι, οι συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Τραμπ «δεν ήταν εύκολες», ωστόσο έφεραν «πραγματική πρόοδο» στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφάλειας, όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος ο πρόεδρος της Ουκρανίας. «Έχει γίνει επαρκής διάλογος για το έδαφος και, ειλικρινά, νομίζω ότι εξακολουθούμε να έχουμε διαφορετικές θέσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Με πληροφορίες από The Guardian, Politico