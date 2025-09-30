Η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο με την Ευρώπη. Ο ανοιχτός πόλεμος της στην Ουκρανία διαρκεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία, με δραματική κλιμάκωση από την πλήρους κλίμακας εισβολή το 2022.

Ωστόσο, η μάχη στο ουκρανικό έδαφος είναι μόνο ένα κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής της Μόσχας: ο πόλεμος ενάντια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι πρόσφατες επιδρομές με drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία, αλλά και η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, φανερώνουν τις πραγματικές προθέσεις του Κρεμλίνου: να διχάσει την Ευρώπη από τις ΗΠΑ, να αποδυναμώσει τη λαϊκή στήριξη για στρατιωτική δράση και να τερματίσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Για χρόνια, η Ευρώπη υποτίμησε αυτή την απειλή. Επέλεξε να αντιμετωπίζει τις δολοφονίες, τις κυβερνοεπιθέσεις, τις δολιοφθορές σε κρίσιμες υποδομές και τις καμπάνιες παραπληροφόρησης σαν «γκρίζες ζώνες» κάτω από το όριο πολεμικής σύγκρουσης. Το αποτέλεσμα; Η Ρωσία δεν πλήρωσε ποτέ πραγματικό τίμημα – και αυτό ήταν ένα μοιραίο λάθος.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του International Institute for Strategic Studies (IISS), οι επιθέσεις της Μόσχας σε ευρωπαϊκές υποδομές σχετικές με τον πόλεμο στην Ουκρανία αυξήθηκαν κατακόρυφα από το 2023. Παράλληλα, καθώς η αμερικανική στήριξη υποχωρεί, η Ευρώπη συνεχίζει και ενισχύει τη δέσμευσή της προς το Κίεβο: όπλα, οικονομική βοήθεια, κυρώσεις και πιθανή αποδέσμευση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Όμως, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, αντί να υποχωρήσει, κλιμακώνει. Οι αεροπορικές παραβιάσεις, οι πυραυλικές επιθέσεις και οι προκλήσεις στα σύνορα με χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ δείχνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος δοκιμάζει συνεχώς τις αντοχές της Δύσης.

Το μήνυμα είναι σαφές: Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία — είτε το παραδέχεται είτε όχι. Το ερώτημα είναι αν θα το αναγνωρίσει εγκαίρως και θα απαντήσει αποφασιστικά.

