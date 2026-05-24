Η Ευρώπη απομακρύνεται από τον κίνδυνο κρίσης στα καύσιμα αεροσκαφών εν μέσω πολέμου στο Ιράν

Η Ευρώπη εμφανίζεται πλέον απίθανο να αντιμετωπίσει κρίση στην τροφοδοσία καυσίμων αεροσκαφών ή σοβαρές διαταραχές στις πτήσεις το καλοκαίρι.

Η βελτίωση της εικόνας αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των τιμών, η οποία ώθησε διυλιστήρια και traders να κατευθύνουν φορτία καυσίμων προς την Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή βοήθησε να αντισταθμιστεί πιο γρήγορα από το αναμενόμενο η απώλεια προμηθειών από τον Κόλπο.

Ωστόσο, οι ανησυχίες δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως.

Σε περίπτωση που ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν συνεχιστεί και οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν αποκατασταθούν, οι πιέσεις στην αγορά θα μπορούσαν να επανεμφανιστούν προς τις αρχές του φθινοπώρου.







Οι αεροπορικές βλέπουν σταθεροποίηση στην αγορά καυσίμων

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, ανέφερε ότι οι προμηθευτές καυσίμων δεν αναμένουν πλέον διακοπές τουλάχιστον έως τα μέσα Ιουλίου, σημειώνοντας ότι η κατάσταση «συνεχίζει να βελτιώνεται».

Η βελτίωση αυτή αποδίδεται στην αύξηση εισαγωγών από τη Δυτική Αφρική, τις ΗΠΑ και τη Νορβηγία, που καλύπτουν τη μείωση των προμηθειών από τη Μέση Ανατολή λόγω των περιορισμών στη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) έχει αναθεωρήσει την προηγούμενη προειδοποιητική του στάση, σημειώνοντας ότι αυξάνεται η παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών στις ΗΠΑ και τη Δυτική Αφρική, ενώ οι ΗΠΑ έχουν μετατραπεί από καθαρό εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα.

Ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως η ισπανική Repsol, έχουν επίσης ενισχύσει την παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών, αυξάνοντας την παραγωγή τους έως και 20%, σε μια προσπάθεια να στηρίξουν κρίσιμους τομείς όπως ο τουρισμός.



Παρόλα αυτά, ο IEA επισημαίνει ότι η αυξημένη παραγωγή και οι νέες ροές δεν έχουν ακόμη αντικαταστήσει πλήρως τις προπολεμικές ποσότητες που περνούσαν από τα Στενά του Ορμούζ.

Χωρίς άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης, η εξισορρόπηση της αγοράς θα απαιτήσει χρόνο.





Κυβερνήσεις και αεροπορικές εμφανίζονται πιο αισιόδοξες για το καλοκαίρι

Στις πρώτες εβδομάδες της κρίσης, οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών εκτοξεύθηκαν πάνω από τα 200 δολάρια το βαρέλι, περισσότερο από το διπλάσιο των προπολεμικών επιπέδων. Έκτοτε έχουν υποχωρήσει περίπου στα 162 δολάρια.

Η αρχική άνοδος είχε οδηγήσει ορισμένες αεροπορικές, όπως η SAS και η Lufthansa, σε περικοπές πτήσεων μικρών αποστάσεων. Ωστόσο, η τάση πλέον αντιστρέφεται, με τη Ryanair να ανακοινώνει νέες προσθήκες δρομολογίων.

Ο οργανισμός Eurocontrol αναθεώρησε επίσης ανοδικά την πρόβλεψη για την κίνηση στην Ευρώπη, εκτιμώντας αύξηση 2% έως 2,5% για το καλοκαίρι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην ΕΕ, αν και προειδοποιεί για πιθανές τοπικές πιέσεις εφόσον δεν αποκατασταθεί η ροή μέσω Ορμούζ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εικόνα είναι επίσης βελτιωμένη, με αξιωματούχους να θεωρούν ότι το καλοκαίρι θα κυλήσει ομαλά, αν και πιθανές πιέσεις θα μπορούσαν να εμφανιστούν προς τον Σεπτέμβριο.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική εικόνα των αγορών δείχνει σαφή αποκλιμάκωση του κινδύνου για άμεση κρίση, με αναλυτές να εκτιμούν ότι «το καλοκαίρι θα κυλήσει ομαλά».

Με πληροφορίες από POLITICO