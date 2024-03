Η εξομολόγηση της Όπρα Γουίνφρεϊ για το βάρος της: Με γελοιοποιούσαν επί δεκαετίες

Με γελοιοποιούσαν επί δεκαετίες για το βάρος μου, εξομολογείται η Όπρα Γουίνφρεϊ, σε ειδική τηλεοπτική εκπομπή της, όπου μίλησε για το αίσθημα ταπείνωσης που ένιωθε όταν διάβαζε και άκουγε τα αρνητικά σχόλια.

Η μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Όπρα Γουίνφρεϊ παραδέχθηκε όλη τη δημόσια ταπείνωση που αντιμετώπισε επί δεκαετίες σχετικά με το σώμα, το βάρος και την υγεία της. Η εξομολόγησή της αυτή έρχεται λίγο μετά την αποχώρησή της από το διοικητικό συμβούλιο της Weight Watchers στο οποίο συμμετείχε επί δεκαετία, και την αποκάλυψή της πως έχει χάσει αρκετά κιλά κάνοντας χρήση ενός φαρμάκου που τη βοηθά στην απώλεια βάρους.

Η ίδια, σε αυτή την εξομολόγηση όσων αισθανόταν επί δεκαετίες, δήλωσε «θύμα δημόσιας ντροπής και ταπείνωσης». Η νέα της τηλεοπτική εκπομπή «An Oprah Special: Shame, Blame, and the Weight Loss Revolution» (Ειδική εκπομπή της Όπρα: Ντροπή, κατηγορίες και επανάσταση στην απώλεια βάρους), η οποία προβλήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ στις ΗΠΑ, ξεκίνησε με μια πολύ προσωπική και συναισθηματική αναφορά για τη δική της διαδρομή στην προσπάθεια απώλειας βάρους, τις καλές και τις κακές στιγμές του ταξιδιού αυτού, που αποτέλεσαν τροφή σχολίων από τον Τύπο, επί χρόνια.

«Πρέπει να πω ότι ένιωσα βαθιά ντροπή από όσα έλεγε ο κόσμος», εξομολογήθηκε η Όπρα Γουίνφρεϊ, στην πιο συναισθηματική στιγμή της εκπομπής. «Επί 25 χρόνια, το να κοροϊδεύουμε τα κιλά μου ήταν εθνικό άθλημα», συνέχισε.

Κάνοντας μία αναδρομή σε όσα έζησε σχετικά με το θέμα αυτό, η Γουίνφρεϊ θυμήθηκε μια ιδιαίτερα οδυνηρή μέρα στην αρχή της καριέρας της το 1990, όταν είδε τον εαυτό της στο εξώφυλλο του περιοδικού TV Guide, στη στήλη του "Best and Worst Dressed" (οι καλύτερα και οι χειρότερα ντυμένοι). «Θυμάμαι που σκέφτηκα, στην αρχή, "Ω, κοίτα! Είμαι στο εξώφυλλο". Και μετά, διάβασα τον τίτλο, ότι ο κύριος Blackwell – που διαμόρφωνε τις τάσεις της εποχής -- με αποκάλεσε ‘Bumpy, lumpy, and downright dumpy’ (σσ. Μια έκφραση που χρησιμοποιείται αρνητικά και υποτιμητικά). Με γελοιοποιούσαν σε κάθε late night show επί 25 χρόνια και στα εξώφυλλα των ταμπλόιντ επί 25 χρόνια», είπε ακόμα, συναισθηματικά φορτισμένη η Όπρα Γουίνφρεϊ και άρχισε να διαβάζει μερικούς τέτοιους τίτλους πρωτοσέλιδων που της έκαναν body shaming, κοροϊδεύοντας το βάρος της, κάνοντας εικασίες για την υγεία της και προσβάλλοντας απροκάλυπτα την εμφάνισή της.

Όπρα Γουίνφρεϊ: Η κοροϊδία μού δημιούργησε εμμονή με το βάρος

Όπως είπε η ίδια στη συνέχεια, αυτού του τύπου η προβολή, της δημιούργησε εμμονή με το βάρος της, με αποτέλεσμα να κάνει διαρκώς ακραίες και ανθυγιεινές προσπάθειες για να αδυνατίσει. «Σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσω όλη αυτή τη ντροπή, λιμοκτονούσα για σχεδόν πέντε μήνες και μετά έβγαλα αυτό το ‘βαγόνι’ με λίπος που το Διαδίκτυο δεν θα με αφήσει ποτέ να ξεχάσω», είπε η Γουίνφρεϊ, θυμίζοντας ένα ιδιαίτερα διαβόητο επεισόδιο του talk show της. «Και αφού έχασα 67 κιλά σε αυστηρή δίαιτα με υγρά, την επόμενη μέρα, την επόμενη κιόλας, άρχισα να τα παίρνω ξανά», συμπλήρωσε.

Στην εκπομπή της Όπρα Γουίνφρεϊ εμφανίστηκαν ακόμη ειδικοί γιατροί, αλλά και άνθρωποι που αγωνίζονται με το βάρος τους επί χρόνια, σε μια προσπάθεια να καταπολεμηθεί το στίγμα σχετικά με την αυξανόμενη χρήση φαρμάκων για την απώλεια βάρους.

Όπρα Γουίνφρεϊ: Κυκλοφορούν αυτά τα φάρμακα και μόλις τώρα το ακούμε

Καθώς και η ίδια έχει αποκαλύψει πως έχασε βάρος καθώς κάνει χρήση ενός φαρμάκου που τη βοηθά στην προσπάθεια αυτή, μίλησε πριν από την προβολή της εκπομπής της στο ET: «Θέλω απλώς να απελευθερωθούν οι άνθρωποι και να το ξέρετε αυτό, όλοι εσείς σε αυτή τη χώρα που υποφέρετε για το βάρος σας και από την παχυσαρκία, δεν φταίτε εσείς - είναι ο εγκέφαλός σας. Έτσι, μόλις το καταλάβετε αυτό, μπορείτε να αρχίσετε να λαμβάνετε βοήθεια για να το διαχειριστείτε, με όποιον τρόπο και αν επιλέξετε να το κάνετε. Θέλω οι άνθρωποι να σταματήσουν να κατηγορούνται για τις επιλογές που κάνουν για την υγεία τους. Έπρεπε να μιλήσουμε ανοιχτά γι’ αυτό, αυτά τα σκευάσματα υπάρχουν εδώ και 20 χρόνια. Δεν το ήξερα αυτό. Κυκλοφορούν αυτά τα φάρμακα για 20 χρόνια και μόλις τώρα το ακούμε», είπε.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη», δήλωσε η Όπρα Γουίνφρεϊ αναφερόμενη στη διαθεσιμότητα φαρμάκων που έχουν σχεδιαστεί για τη θεραπεία της παχυσαρκίας και την προώθηση της απώλειας βάρους: «Επειδή υπέφερα τόσο καιρό και πάλεψα τόσο πολύ και έκανα όλα τα πράγματα», συμπλήρωσε μιλώντας στο ET.