Η Eurovision καλείται να αποφασίσει σήμερα για το μέλλον της συμμετοχής του Ισραήλ

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision βρίσκεται αντιμέτωπος με μια «μάχη» για το μέλλον του, σε μια κρίσιμη συνάντηση σήμερα στη Γενεύη.

Οι διοργανωτές και οι συμμετέχουσες χώρες στην Eurovision, αναμένεται να αποφασίσουν αν θα επιτραπεί στο Ισραήλ να συνεχίσει να συμμετέχει στον διαγωνισμό, εν μέσω διαμαρτυριών για τον πόλεμο στη Γάζα αλλά και των κατηγοριών για αθέμιτες πρακτικές ψηφοφορίας.

Χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σλοβενία έχουν δηλώσει ότι θα μποϊκοτάρουν τη Eurovision εάν συμμετάσχει το Ισραήλ, ενώ η Γερμανία έχει δηλώσει ότι θα αποσυρθεί αν το Ισραήλ αποκλειστεί.

Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά από προσπάθειες αντι-ισραηλινών διαδηλωτών να διακόψουν τους διαγωνισμούς του 2024 και 2025. Υπενθυμίζεται ότι φέτος, κατά τη διάρκεια του τελικού στη Βασιλεία της Ελβετίας, δύο άτομα προσπάθησαν να εισβάλουν στη σκηνή και να πετάξουν μπογιά στην Ισραηλινή διαγωνιζόμενη.

Η Γιουβάλ Ραφαέλ κατέκτησε τελικά τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό, μετά από νίκη στο κοινό. Ωστόσο, το αποτέλεσμα προκάλεσε αντιδράσεις από άλλες χώρες, που ισχυρίστηκαν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ενισχύσει τεχνητά τη θέση τους μέσω εκτενούς, πληρωμένης διαφημιστικής καμπάνιας, καλώντας τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη να ψηφίσουν το τραγούδι τους.

Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει σε αυτές τις κατηγορίες, αλλά συχνά υποστηρίζει ότι έχει αντιμετωπίσει παγκόσμια καμπάνια δυσφήμισης. Στον απόηχο όλων αυτών, οι διοργανωτές της Eurovision ανακοίνωσαν ότι αυστηροποιούν τους κανόνες ψηφοφορίας για να περιορίσουν την επιρροή των κυβερνήσεων στα αποτελέσματα.

Η Eurovision μπροστά σε κρίσιμη απόφαση σχετικά με το Ισραήλ

Χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση δήλωσε ότι θα «αποθαρρύνει δυσανάλογες προωθητικές εκστρατείες», ειδικά αν αυτές «προέρχονται ή υποστηρίζονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων ή κυβερνητικών φορέων».

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι οι φίλαθλοι θα μπορούν να ψηφίζουν μόνο 10 φορές αντί για 20 και ότι θα ληφθούν μέτρα για την ανίχνευση «ψευδών ή συντονισμένων δραστηριοτήτων ψηφοφορίας».

«Ελπίζουμε ότι αυτά τα μέτρα θα διασφαλίσουν στα μέλη ότι έχουμε λάβει ισχυρά μέτρα για την προστασία της ουδετερότητας και της αμεροληψίας του διαγωνισμού», δήλωσε χαρακτηριστικά η EBU.

Οι νέοι κανόνες θα παρουσιαστούν στα μέλη της EBU σήμερα και αν δεν πειστούν ότι οι αλλαγές είναι επαρκείς, θα διεξαχθεί ψηφοφορία για το μέλλον του Ισραήλ στη Eurovision.

Ο διαγωνισμός του 2026 θα διεξαχθεί στη Βιέννη και υπενθυμίζεται ότι η ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο, αλλά ακυρώθηκε μετά την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας στις 10 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από BBC