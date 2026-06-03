Η επίθεση στο Κουβέιτ φέρνει νέα αναταραχή στη Μέση Ανατολή: «Το Ιράν παίζει με τη φωτιά», λέει ο Νετανιάχου

Οι εντάσεις στην Μέση Ανατολή αναζωπυρώθηκαν, όταν το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Οι αρχές του Κουβέιτ αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του κατά τις ιρανικές επιθέσεις στο κύριο αεροδρόμιο της χώρας και ότι τουλάχιστον 63 άτομα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τις διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι αρχές κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε 13 βαλλιστικούς πυραύλους και 17 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ, το πρωί. Παράλληλα, ο στρατός στο Μπαχρέιν αναφέρει πως αναχαίτισε τρεις πυραύλους και αρκετά drones που στόχευαν σε υποδομές πολιτών.

Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι οι επιθέσεις ήταν απάντηση στις δράσεις των ΗΠΑ εναντίον ενός εμπορικού πλοίου και ενός πύργου επικοινωνιών, ενώ ανέφερε ότι επιτέθηκε στον 5ο Στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και σε αυτό που περιέγραψε ως βάση ελικοπτέρων στο Κουβέιτ.

Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) ανακοίνωσε, ότι εξαπέλυσε πυρά «αυτοάμυνας» κατά του ιρανικού νησιού Κεσμ, ως απάντηση στις επιθέσεις.

Dozens of people were injured in an Iranian drone attack at Kuwait International Airport on Wednesday, the country’s Ministry of Health said.



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Το Ιράν «παίζει με τη φωτιά» με την επίθεση στο Κουβέιτ, λέει ο Νετανιάχου

Για τις εξελίξεις τοποθετήθηκε και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που δήλωσε στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτο CNBC ότι το Ιράν «παίζει με τη φωτιά» με την επίθεση στον Κόλπο.

«Το Ιράν σίγουρα γνωρίζει τι είπε ο (Αμερικανός) πρόεδρος, δηλαδή ότι, αν χρειαστεί, θα επιστρέψουμε σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική δράση», είπε ο Νετανιάχου και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι το λαμβάνουν αυτό υπόψη, αλλά παίζουν με τη φωτιά, αυτό είναι προφανές», απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ιρανικές επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου, ιδίως στη σημερινή κατά του Κουβέιτ.

Ακόμη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οποιαδήποτε πλήρης κλίμακας επιστροφή σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα είναι απόφαση του Τραμπ, σημειώνοντας πως οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα.

Τραμπ για Ιράν: «Έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε νέα συνέντευξή του, ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι πιθανότατα θα συναντηθεί κάποια στιγμή με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενε, εφόσον «όλα εξελιχθούν ομαλά».

«Έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο podcast «Pod Force One», η οποία μεταδόθηκε την Τετάρτη.

Ερωτηθείς για τον ρόλο του Χαμενεΐ στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, απάντησε: «Συμμετέχει, απολύτως. Νομίζω ότι τρέφουν μεγάλο σεβασμό προς το πρόσωπό του».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι πληροφορίες που λαμβάνει αναφέρουν πως ο Ιρανός ηγέτης δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ωστόσο εξακολουθεί να δίνει την έγκρισή του κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είχε μέχρι σήμερα «το προνόμιο να τον συναντήσει».

«Θα ήθελα να τον συναντήσω. Πιθανότατα θα συναντηθούμε κάποια στιγμή, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», είπε.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ