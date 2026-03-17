Η επιστροφή του John Galliano περνά από τη Zara

Ο John Galliano επιστρέφει στη μόδα με μια διετή δημιουργική συνεργασία με τη Zara, η οποία θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Το project θα βασιστεί στην επανεπεξεργασία του αρχείου της μάρκας, σε μια κίνηση που φέρνει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους designers της σύγχρονης μόδας σε ένα πολύ πιο μαζικό πεδίο.

Η Zara ανακοίνωσε ότι ο Galliano θα συνεργαστεί με το brand για δύο χρόνια, αναλαμβάνοντας να ξαναδουλέψει κομμάτια από το αρχείο του και να τα μετατρέψει σε νέες εποχικές δημιουργίες. Ο ίδιος, μιλώντας στη Vogue, περιέγραψε τη διαδικασία όχι ως απλή αναβίωση ή επανάληψη, αλλά ως "re-authoring", δηλαδή ως μια νέα δημιουργική συγγραφή πάνω σε ήδη υπάρχον υλικό.

Σύμφωνα με τον Galliano, η συνεργασία προέκυψε μέσα από τη γνωριμία του με τη Marta Ortega Perez, πρόεδρο της Inditex, μητρικής εταιρείας της Zara. Ο designer είπε ότι οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά μέσω του ιδρύματος MOP και των εκθέσεων φωτογραφίας και μόδας που διοργανώνει στην A Coruña, με αφιερώματα σε ονόματα όπως ο Steven Meisel και ο Irving Penn.

Φωτογραφία: Szilveszter Makó / Vogue

Η Zara έχει τα τελευταία χρόνια στραφεί αρκετές φορές σε συνεργασίες με πρόσωπα της υψηλής μόδας, όπως ο Narciso Rodriguez και ο Stefano Pilati, αλλά η περίπτωση του Galliano έχει άλλο βάρος, κυρίως επειδή δεν αφορά μια σύντομη capsule συλλογή. Η συνεργασία τους έχει ορίζοντα διετίας, κάτι που δείχνει ότι το brand αντιμετωπίζει το project ως πιο συνολική δημιουργική επένδυση.

Για τον ίδιο τον Galliano, αυτό είναι και το πρώτο του μεγάλο επόμενο βήμα μετά την αποχώρησή του από τον Maison Margiela το 2024, έπειτα από μια δεκαετία στο τιμόνι του οίκου και μετά το έντονα σχολιασμένο τελευταίο του Artisanal show. Στη Vogue είπε ότι τα δύο τελευταία χρόνια απομακρύνθηκε από τον εξαντλητικό ρυθμό της βιομηχανίας, πέρασε χρόνο σε μουσεία, στη φύση και μακριά από το τηλέφωνό του, προσπαθώντας να επανασυνδεθεί με το ένστικτό του.

Αποκάλυψε επίσης ότι από τον Ιανουάριο δουλεύει ξανά μυστικά σε ατελιέ κοντά στο Παρίσι. Χωρίς να δώσει πολλές λεπτομέρειες, είπε ότι το νέο έργο του κινείται γύρω από τη φόρμα και την αναλογία, αποφεύγοντας τις αυστηρές κατηγορίες, και το περιέγραψε ως κάτι "πέρα από το φύλο και πέρα από τις σεζόν".

Η πρώτη συλλογή Galliano x Zara θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι τον ελκύει ιδιαίτερα η ιδέα πως η δουλειά του θα φτάσει, μέσα από την κλίμακα της Zara, σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό.

Για τον Galliano, αυτή η νέα φάση μοιάζει με ένα διαφορετικό τρίτο κεφάλαιο. Οπως είπε, "η τρίτη πράξη της ζωής μπορεί να είναι η πιο σημαντική και ίσως η πιο διασκεδαστική".