Η επιστροφή της Ρωσίας στη Venice Biennale ανοίγει νέο κύκλο αντιδράσεων

Η Venice Biennale 2026 επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία θα συμμετάσχει ξανά στις εθνικές εκπροσωπήσεις της διοργάνωσης. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από την Ουκρανία και από Ευρωπαίους πολιτικούς.

Η Ρωσία περιλαμβάνεται στην επίσημη ανακοίνωση της Biennale για τις 99 εθνικές συμμετοχές της διοργάνωσης του 2026, που θα ανοίξει στις 9 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 22 Νοεμβρίου. Στην ίδια ανακοίνωση, η Biennale αναφέρει ότι απορρίπτει κάθε μορφή αποκλεισμού ή λογοκρισίας του πολιτισμού και της τέχνης, παρουσιάζοντας τη Βενετία ως χώρο διαλόγου, ανοιχτότητας και καλλιτεχνικής ελευθερίας.

Ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Πολιτισμού της Ουκρανίας κατά της επιστροφής της Ρωσίας στη Venice Biennale 2026.

Αυτή η θεσμική γραμμή πυροδότησε την έντονη αντίδραση της ουκρανικής πλευράς. Σε κοινή δήλωσή τους, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Andrii Sybiha και η αναπληρώτρια υπουργός Πολιτισμού Tetyana Berezhna κάλεσαν τη Biennale να αναθεωρήσει, λέγοντας ότι η διοργάνωση δεν πρέπει να μετατραπεί σε σκηνή ξεπλύματος εγκλημάτων πολέμου. Στην ίδια δήλωση υποστηρίζουν ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί συστηματικά τον πολιτισμό ως εργαλείο πολιτικής επιρροής και ότι η αλλαγή στάσης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα κανονικοποίησης.

Το θέμα δεν έμεινε μόνο στη σύγκρουση μεταξύ Biennale και Ουκρανίας. Ο Guardian μετέδωσε ότι και το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού πήρε αποστάσεις από την απόφαση, λέγοντας ότι αυτή ελήφθη ανεξάρτητα από το ίδρυμα της Biennale, παρά την αντίθεση της ιταλικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, υπήρξαν επικρίσεις και από διακομματικούς ευρωβουλευτές, ενώ ο Λιθουανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την επιλογή απαράδεκτη.

Ο Ουκρανός ηθοποιός Alexey Yudnikov, φορώντας μια μάσκα που παραπέμπει στον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, εμφανίζεται μπροστά από το ρωσικό περίπτερο πριν από την 59η Μπιενάλε Τέχνης. / φωτογραφία Getty Images

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερο βάρος επειδή η Biennale είχε πάρει σαφή θέση μετά τη ρωσική εισβολή του 2022. Τότε είχε καταδικάσει την επίθεση στην Ουκρανία, ενώ η ρωσική παρουσία είχε ουσιαστικά παγώσει. Η επιστροφή της Ρωσίας το 2026 δεν αντιμετωπίζεται ως μια ουδέτερη διοικητική εξέλιξη, αλλά ως μετατόπιση σε έναν θεσμό που τα τελευταία χρόνια είχε αποκτήσει και σαφές συμβολικό βάρος.

φωτογραφία: Getty images

Δεν πρόκειται μόνο για το αν μια χώρα θα έχει περίπτερο στη Βενετία, αλλά για το πώς ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς στον κόσμο ορίζει σήμερα την έννοια της ουδετερότητας. Για τη Biennale, η άρνηση αποκλεισμού παρουσιάζεται ως υπεράσπιση της ανοιχτότητας της τέχνης. Για την Ουκρανία και όσους αντιδρούν, αυτή η ουδετερότητα δεν είναι ουδέτερη, αλλά μια πολιτική πράξη με σαφές συμβολικό βάρος.

Η επιστροφή της Ρωσίας στη Venice Biennale ξεπερνά έτσι τα όρια ενός στενά art world ζητήματος. Αγγίζει το πώς οι μεγάλοι πολιτιστικοί θεσμοί προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ελευθερία της έκφρασης, την κρατική εκπροσώπηση και την πραγματικότητα ενός πολέμου που παραμένει ανοιχτός. Και επαναφέρει ένα ερώτημα που δύσκολα μπορεί πλέον να μείνει θεωρητικό: τι σημαίνει πολιτισμική ουδετερότητα σε καιρό πολέμου;