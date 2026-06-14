Η επιδημία στο Κονγκό απειλεί να γίνει μία από τις φονικότερες στην ιστορία του Έμπολα

Έναν μήνα μετά το ξέσπασμα της νέας επιδημίας Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι η επιδημία εξαπλώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο φονικές που έχουν καταγραφεί.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ, έχουν επιβεβαιωθεί 676 κρούσματα και 136 θάνατοι, με τη συντριπτική πλειονότητα να καταγράφεται στην επαρχία Ιτούρι, στα ανατολικά της χώρας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι ο αριθμός των κρουσμάτων σχεδόν διπλασιάζεται κάθε εβδομάδα, ενώ οι ομάδες που επιχειρούν στην περιοχή κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις σε εξοπλισμό και μέσα μεταφοράς.

Παράλληλα, ειδικοί προειδοποιούν ότι η παραπληροφόρηση, η δυσπιστία απέναντι στις αρχές και η συνεχιζόμενη ένοπλη βία στις πληγείσες περιοχές δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες περιορισμού της επιδημίας.

Γιατί οι ειδικοί ανησυχούν

Η ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται η νόσος αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία των υγειονομικών αρχών.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Africa CDC, Ζαν Κασέγια, ο αριθμός των επαφών κρουσμάτων που παρακολουθούνται παραμένει πολύ χαμηλότερος από αυτόν που θα ανέμεναν οι ειδικοί για μια επιδημία αυτού του μεγέθους.

Με περίπου 600 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε μία μόνο περιοχή, οι επιδημιολόγοι εκτιμούν ότι θα έπρεπε να παρακολουθούνται δεκάδες χιλιάδες επαφές. Ωστόσο, οι καταγεγραμμένες επαφές ανέρχονται σε λιγότερες από 5.000, ενώ μόλις λίγο περισσότεροι από τους μισούς παρακολουθούνται συστηματικά.

«Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος η μετάδοση να συνεχιστεί μέσα στις κοινότητες», προειδοποίησε ο Κασέγια, σημειώνοντας ότι ορισμένοι επιβεβαιωμένοι ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός νοσοκομείων.

Ανάμεσα στα θύματα της επιδημίας βρίσκονται και πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.

Ο ιός Έμπολα μεταδίδεται μέσω σωματικών υγρών, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης για γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες.

Ο επιδημιολόγος Σαλίμ Αμπντούλ Καρίμ, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα κέντρο θεραπείας στην πόλη Μπουνία, ανέφερε ότι από τους 22 ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί, οι πέντε ήταν υγειονομικοί, μεταξύ των οποίων δύο γιατροί και ένας αναισθησιολόγος.

Η παραπληροφόρηση δυσκολεύει την αντιμετώπιση

Πέρα από τις ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, οι οργανώσεις που επιχειρούν στην περιοχή βρίσκονται αντιμέτωπες και με έντονη δυσπιστία από μέρος του πληθυσμού.

Σύμφωνα με το Africa CDC, σε ορισμένες κοινότητες κάτοικοι αμφισβητούν την ύπαρξη της νόσου ή αντιστέκονται στα μέτρα απολύμανσης και απομόνωσης.

Έχουν επίσης καταγραφεί περιστατικά βίας εναντίον υγειονομικών, ενώ η συνεχιζόμενη ένοπλη σύγκρουση στην περιοχή δυσχεραίνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις των διεθνών οργανισμών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταγράψει περισσότερα από 520 περιστατικά ασφαλείας που επηρέασαν τις ομάδες του στο πεδίο από την έναρξη της επιδημίας.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της προσπάθειας περιορισμού της νόσου. Ιδιαίτερα δύσκολο αποδεικνύεται το ζήτημα των ταφικών τελετών, καθώς σε πολλές περιοχές οι οικογένειες διστάζουν να παραδώσουν τους νεκρούς τους σε ειδικά συνεργεία, παρότι η επαφή με τις σορούς αποτελεί έναν από τους βασικούς τρόπους μετάδοσης του ιού.

Αγώνας δρόμου για εμβόλια και χρηματοδότηση

Παρά τη δύσκολη εικόνα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν και θετικές εξελίξεις.

Ερευνητικές ομάδες εργάζονται ήδη για την ανάπτυξη εμβολίων κατά του στελέχους Bundibugyo που ευθύνεται για το τρέχον ξέσπασμα, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ορισμένες υπάρχουσες αντιικές θεραπείες ενδέχεται να αποδειχθούν αποτελεσματικές.

Ωστόσο, η αντιμετώπιση της επιδημίας απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Σύμφωνα με κοινό σχέδιο του ΠΟΥ και του Africa CDC, θα χρειαστούν περίπου 518 εκατ. δολάρια μέσα στους επόμενους έξι μήνες για να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο.

Με βάση τον αριθμό των κρουσμάτων, η επιδημία είναι ήδη η τρίτη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί. Μοντέλα των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) προειδοποιούν ότι, αν η εξάπλωση δεν ανακοπεί, θα μπορούσε να προσεγγίσει την κλίμακα της καταστροφικής επιδημίας της Δυτικής Αφρικής το 2014-2016, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 11.000 ανθρώπους.

Με πληροφορίες από Guardian

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