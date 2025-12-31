«Η επανένωση με την Ταϊβάν είναι ασταμάτητη», δήλωσε ο Σι στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα

Ο Σι Τζινπίνγκ επανέφερε στο προσκήνιο τον στόχο της «επανένωσης» με την Ταϊβάν, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του από το Πεκίνο, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση εντατικών κινεζικών ασκήσεων γύρω από το νησί.

«Η επανένωση της πατρίδας μας, μια τάση των καιρών, είναι ασταμάτητη», είπε.

Το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν τμήμα της κινεζικής επικράτειας, παρότι λειτουργεί ως αυτοδιοικούμενο νησί, και έχει διαμηνύσει επανειλημμένα ότι δεν αποκλείει τη χρήση βίας. Στις ΗΠΑ, υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία την εξέλιξη των κινεζικών στρατιωτικών δυνατοτήτων, εκτιμώντας ότι οι επιλογές για μια επιχείρηση κατά της Ταϊβάν διευρύνονται.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός πραγματοποίησε ασκήσεις με πραγματικά πυρά γύρω από την Ταϊβάν, με σενάρια που προσομοίαζαν αποκλεισμό βασικών λιμένων. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν ναυτικό, αεροπορία, δυνάμεις πυραύλων και ακτοφυλακή, με ανάπτυξη γύρω από το κύριο νησί. Οι ασκήσεις, με την ονομασία «Justice Mission 2025», κινήθηκαν πιο κοντά στην Ταϊβάν σε σχέση με προηγούμενες αντίστοιχες κινήσεις και περιλάμβαναν τουλάχιστον 89 αεροσκάφη, τον υψηλότερο αριθμό εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Αναλυτές σημείωναν ότι η κλιμάκωση αναμενόταν πριν από το τέλος του έτους, ενώ κινεζικά σχόλια τη συνέδεαν και με πρόσφατη έγκριση από την αμερικανική κυβέρνηση για πωλήσεις οπλικών συστημάτων προς την Ταϊβάν, ύψους 11 δισ. δολαρίων.

Σι Τζινπίνγκ: «Η Κίνα αγκαλιάζει τον κόσμο με ανοιχτές αγκάλες»

Στην ομιλία του, ο Σι επιχείρησε να ισορροπήσει το μήνυμα ισχύος με αναφορές στη διεθνή εικόνα της Κίνας, λέγοντας ότι η χώρα «αγκαλιάζει τον κόσμο με ανοιχτές αγκάλες» και υπενθυμίζοντας διεθνείς συναντήσεις που φιλοξένησε φέτος το Πεκίνο. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης τον Αύγουστο, στην οποία συμμετείχαν ηγέτες όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ναρέντρα Μόντι και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η τηλεοπτική μετάδοση του μηνύματος πλαισιώθηκε από εικόνες από τη στρατιωτική παρέλαση του Σεπτεμβρίου για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Κίνα. Στο ίδιο κάδρο είχαν εμφανιστεί ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σε μια εικόνα που αναγνώστηκε διεθνώς ως ένδειξη πολιτικής σύμπλευσης.

Η Ταϊβάν παραμένει κεντρικός άξονας στη στρατηγική του Πεκίνου για την επιβολή του δόγματος της «Μίας Κίνας» υπό την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος, θέση που η πλειονότητα των Ταϊβανέζων απορρίπτει. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Σι αναφέρθηκε στη λεγόμενη «Ημέρα Επιστροφής της Ταϊβάν», επέτειο που καθιέρωσε το Πεκίνο το 2025 για το τέλος της ιαπωνικής κυριαρχίας στο νησί το 1945. Στην Ταϊβάν, ωστόσο, η ίδια ημερομηνία, η 25η Οκτωβρίου, αναγνωρίστηκε φέτος ως αργία με διαφορετικό ιστορικό και πολιτικό περιεχόμενο.

Η μνήμη του πολέμου αποτέλεσε φέτος βασικό στοιχείο της πολιτικής ρητορικής και στις δύο πλευρές, με την Κίνα να τονίζει τον ρόλο της στην ήττα της Ιαπωνίας και την Ταϊπέι να χρησιμοποιεί ιστορικούς παραλληλισμούς για να περιγράψει τη σημερινή απειλή.

Ο Κινέζος πρόεδρος έκανε ακόμη αναφορά στην πρόοδο της χώρας στην υψηλή τεχνολογία, καθώς και στη διεθνή απήχηση κινεζικών πολιτιστικών προϊόντων, ενώ νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε πει, σε συνεδρίαση κορυφαίων στελεχών του κόμματος, ότι η Κίνα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου για ανάπτυξη 5%.

Με πληροφορίες από Guardian