Έμα Κόριν: Το πρώτο non binary άτομο σε εξώφυλλο της Vogue γράφει ιστορία

Η Έμα Κόριν -γνωστή για τον ρόλο της πριγκίπισσας Νταϊάνα στη σειρά «The Crown» του Netflix- και η Vogue έγραψαν ιστορία με το νέο τους τεύχος.

Η 26χρονη ηθοποιός, που φωτογραφήθηκε χαμογελαστή με κοντό κούρεμα και καπέλο τζόκεϊ, έγινε το πρώτο non binary άτομο που εμφανίζεται στο εξώφυλλο της αμερικανικής έκδοσης του περιοδικού.

Το ιστορικό εξώφυλλο αποτελεί, αναμφίβολα, ένα τολμηρό βήμα προς τα εμπρός για τη Vogue, που είναι γνωστή ως η επιτομή της μόδας στα έντυπα μέσα ενημέρωσης, αφού προβάλλει με μοναδικό τρόπο τους σταρ στα εξώφυλλά της, και αυτό με τη σειρά του προσφέρει μεγάλη εκπροσώπηση για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

«Το χαμόγελό μου τα λέει όλα! Τεράστια τιμή να είμαι το εξώφυλλο του Αυγούστου» έγραψε στο Instagram.

Στη συνέντευξη η Έμα Κόριν συζητά τη nonbinary ταυτότητα, αλλά και τη χρήση της αντωνυμίας they. «Αισθάνομαι πολύ πιο ορατή όταν με αποκαλούν "they", αλλά οι πιο στενοί μου φίλοι με φωνάζουν "she" και δεν με πειράζει, γιατί ξέρω ότι με ξέρουν» λέει.

Μίλησε επίσης για τις σχέσεις και για πώς είναι να βγαίνεις με άτομα διαφορετικής ταυτότητας φύλου, εξηγώντας ότι προσδιορίζεται ως queer όταν πρόκειται για τη σεξουαλικότητα, αν και παραδέχεται ότι ακόμη επεξεργάζεται «όλα αυτά τα περίπλοκα πράγματα σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα».