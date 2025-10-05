Η εμφάνιση - έκπληξη της Μέγκαν Μάρκλ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Η Μέγκαν Μάρκλ έκανε μία άκρως αιφνιδιαστική εμφάνιση, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η Μέγκαν Μάρκλ το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποίησε μία εμφάνιση - έκπληξη στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, δίνοντας το παρών στο σόου του οίκου Balenciaga.

Η Δούκισσα του Σάσσεξ, έχει φορέσει αρκετές δημιουργίες του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου, Pierpaolo Piccioli, και η επίσκεψή της σύμφωνα με εκπρόσωπό της, ήταν για να τον στηρίξει στο νέο δημιουργικό του κεφάλαιο.

«Με τα χρόνια, η Δούκισσα έχει φορέσει πολλές δημιουργίες του Πιερπάολο. Έχουν συνεργαστεί στενά για σχεδιασμούς σε σημαντικές στιγμές της διεθνούς της παρουσίας. Τον θαυμάζει εδώ και καιρό για την τεχνική του και τη μοντέρνα κομψότητα του, και η αποψινή εμφάνιση δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Αυτή η βραδιά αντικατοπτρίζει την κορύφωση ετών τέχνης και φιλίας, όπως αποτυπώνεται στην υποστήριξή της για το νέο του ξεκίνημα στον οίκο Balenciaga», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός της.

Αυτή ήταν η πρώτη της εμφάνιση σε Εβδομάδα Μόδας, μετά από σχεδόν δέκα χρόνια. Η 44χρονη φωτογραφήθηκε να χαιρετά την Άννα Γουίντουρ, και τον σκηνοθέτη Μπαζ Λούρμαν, σε ένα event γεμάτο διασημότητες.

Η Μέγκαν Μαρκλ φορούσε ένα λευκό σύνολο, φαρδύ παντελόνι και σακάκι, από τη συλλογή που παρουσιάστηκε στο σόου του Σαββάτου. Ολοκλήρωσε το look με μαύρες γόβες με μυτερή μύτη, ενώ αργότερα, φωτογραφήθηκε φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα.

Υπενθυμίζεται πως η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη.

Με πληροφορίες από BBC