Η Ελβετία ψηφίζει για «πλαφόν» πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια

Οι κάτοικοι της Ελβετίας προσέρχονται την Κυριακή στις κάλπες για να αποφασίσουν αν η χώρα θα θέσει ανώτατο όριο πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους, σε ένα δημοψήφισμα που έχει μετατραπεί σε ευρύτερη συζήτηση για τη μετανάστευση, την οικονομία και τη σχέση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόταση προέρχεται από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), το οποίο τη χαρακτηρίζει «πρωτοβουλία βιωσιμότητας» και υποστηρίζει ότι θα συμβάλει στη μείωση της πίεσης που ασκείται στη στέγαση, τις δημόσιες υπηρεσίες και το περιβάλλον.

Ως προς τις τάσεις στο δημοψήφισμα στην Ελβετία, η κυβέρνηση, όλα τα υπόλοιπα μεγάλα κόμματα, οι επιχειρηματικοί φορείς και τα συνδικάτα αντιτίθενται στο σχέδιο, κάνοντας λόγο για «πρωτοβουλία χάους». Υποστηρίζουν ότι θα στερήσει από νοσοκομεία και ξενοδοχεία απαραίτητο προσωπικό, ενώ θα θέσει σε κίνδυνο τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Switzerland to vote on plan to cap population at 10 million https://t.co/LOX1WuvSNC — BBC News (World) (@BBCWorld) June 12, 2026

Ελβετία: Αύξηση στον πληθυσμό της

Ο πληθυσμός της Ελβετίας αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Από 7,3 εκατομμύρια το 2002 έχει φτάσει σήμερα τα 9,1 εκατομμύρια, ενώ περίπου το 27% των κατοίκων είναι μετανάστες.

Η αύξηση αυτή, κατά την επιχειρηματολογία του δεξιού κόμματος, έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για τις τιμές των ενοικίων, τον συνωστισμό στις μεταφορές και το αυξανόμενο κόστος υγείας. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το αποτέλεσμα θα κριθεί οριακά, με το «όχι» να προηγείται με 52%, ενώ το 45% δηλώνει ότι θα ψηφίσει υπέρ της πρότασης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το BBC, εάν εγκριθεί το μέτρο, ο πληθυσμός της Ελβετίας δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια πριν από το 2050. Η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να λάβει μέτρα μόλις ο πληθυσμός φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια κατοίκους.

Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν περιορισμούς στο άσυλο, κατάργηση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης για αλλοδαπούς εργαζόμενους και, εφόσον χρειαστεί, ακύρωση διεθνών συμφωνιών που επιτρέπουν την ελεύθερη μετακίνηση πολιτών της ΕΕ προς την Ελβετία.

Switzerland’s referendum on Sunday on an unprecedented proposal to cap its population at 10 million people is too close to call. https://t.co/gQKab4AkWF — Bloomberg (@business) June 12, 2026

Ανησυχεί ο επιχειρηματικός κόσμος της Ελβετίας

Το ενδεχόμενο αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο, συμπληρώνει το BBC. Η οικονομική ένωση Economiesuisse προειδοποιεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές τριβές με τις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μακράν τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Ελβετίας και έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι η πρόσβαση στην ενιαία αγορά συνδέεται με την αποδοχή της ελεύθερης μετακίνησης προσώπων.

Οι εργοδότες φοβούνται επίσης ότι θα ενταθούν οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού. Περίπου οι μισοί εργαζόμενοι στα ελβετικά ξενοδοχεία είναι μετανάστες, ενώ νοσοκομεία και μονάδες φροντίδας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ξένο προσωπικό.

Στον αντίποδα, οι υποστηρικτές της πρότασης επιμένουν ότι η μείωση της μετανάστευσης θα περιορίσει τη ζήτηση για κατοικίες, σχολεία και νοσοκομεία. Οι αντίπαλοι απαντούν ότι η χώρα γερνά δημογραφικά και χρειάζεται νέους εργαζομένους και φορολογούμενους για να στηρίξουν το ασφαλιστικό σύστημα και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Η συζήτηση διεξάγεται σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας. Η Ελβετία έχει επηρεαστεί από τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τους αμερικανικούς δασμούς στα ελβετικά προϊόντα.

Οι πολέμιοι της πρότασης υποστηρίζουν ότι η χώρα κινδυνεύει να απομονωθεί σε μια περίοδο κατά την οποία χρειάζεται στενότερες σχέσεις με τους ευρωπαίους εταίρους της. Οι υποστηρικτές, αντίθετα, θεωρούν ότι το δημοψήφισμα αφορά πρωτίστως την προστασία της ποιότητας ζωής και της ελβετικής ταυτότητας.

Με πληροφορίες από BBC