Η Ελβετία επιβεβαίωσε την ακύρωση της τελετής υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας δεν θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το Reuters.

Η δήλωση πραγματοποιήθηκε αφού εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε στη διάρκεια της νύκτας ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι που σχεδίαζε για σήμερα στην Ελβετία για να συναντηθεί με ιρανούς διαπραγματευτές και να αρχίσουν συνομιλίες για την εφαρμογή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

Η ακύρωση του ταξιδιού του Βανς στην Ελβετία

«Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί», πάντως «η αμερικανική αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία».

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες «αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ούτε προβλέψιμες» και «προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει απόψε», κατά την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

Ο Βανς είχε πει νωρίτερα ότι η αντίστροφη μέτρηση ως την παρέλευση της προθεσμίας 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν άρχισε χθες κι ότι ανέμενε να μεταβεί στην Ελβετία «αυτό το Σαββατοκύριακο», χωρίς όμως να είναι βέβαιος.

Η ακύρωση της τελετής υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Αναφορά στην ακύρωση της τελετής υπογραφής της συμφωνίας στη Γενεύη έκανε την Πέμπτη και ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν γνωστοποίησε στο BBC, πως το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, έχει ήδη υπογραφεί εξ' αποστάσως και ηλεκτρονικά.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πακιστάν είχε αρχικά δηλώσει στο BBC ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, αναβάλλει την επίσκεψή του στη Γενεύη, αναφέροντας: «Η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών διαδικασιών σε τεχνικό επίπεδο για πολλαπλά ζητήματα στο πλαίσιο αυτού του συνολικού πλαισίου».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε δημοσιεύσει πρόσφατα βίντεο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει το μνημόνιο συνεργασίας στο Παλάτι των Βερσαλλιών στο Παρίσι.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες σχέδιο της συμφωνίας με το Ιράν, το οποίο αποτελείται από 14 σημεία.