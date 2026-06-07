«Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια»: Οργή Τραμπ με δημοσιογράφο - Σηκώθηκε και έφυγε από συνέντευξη

Μια επεισοδιακή συνέντευξη στο NBC News έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι τεταμένες σχέσεις που έχει ο Τραμπ με δημοσιογράφους είναι γνωστές, όπως η φορά που απείλησε με φυλάκιση δημοσιογράφο ή όταν χλεύασε δημοσιογράφο του CNN επειδή «δεν χαμογελάει» ή όταν προσέβαλε δημοσιογράφο έπειτα από μια πολύ απλή ερώτηση.

Αυτή τη φορά ήρθε σε αντιπαράθεση με τη δημοσιογράφο Kristen Welker αναφορικά με τους ισχυρισμούς του για τις προεδρικές εκλογές του 2020 και τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο. Εκείνο που τον εξόργισε, είναι που η δημοσιογράφος αμφισβήτησε όσα έλεγε εκείνος.

Η επεισοδιακή συνέντευξη Τραμπ στο NBC

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η οποία μεταδόθηκε στην εκπομπή «Meet The Press» της Κυριακής, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι τόσο οι τρέχουσες προκριματικές εκλογές στην Καλιφόρνια όσο και οι προεδρικές εκλογές του 2020 ήταν «στημένες».

Όταν η Welker τού ζήτησε στοιχεία για όσα λέει, ο Τραμπ είπε: «Το μόνο που έχω να κάνω είναι να κοιτάξω και να ακούσω».

Αφού η παρουσιάστρια απάντησε «αυτά δεν είναι στοιχεία», ο Τραμπ κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι είναι «ανάρμοστα», πριν τερματίσει τη συνέντευξη: «Συγγνώμη, ας το σταματήσουμε γιατί έχω βαρεθεί».

Άλλωστε, «ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μια τεταμένη σχέση με τα μέσα ενημέρωσης, κατηγορώντας τα συχνά για προκατάληψη εναντίον του» επισημαίνει το BBC.

Σημειώνεται πως η συνέντευξη έγινε σε έναν αχυρώνα καθώς ο Τραμπ εμφανιζόταν σε μια εκδήλωση με αγρότες στο Ουισκόνσιν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Welker ρώτησε τον Τραμπ σχετικά με τη σύγκρουση με το Ιράν, με τον ίδιο να επιμένει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να δράσουν για να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι δεν θα είναι «ένας ατελείωτος πόλεμος».

«Είμαστε εκεί για μερικούς μήνες και η απειλή έχει σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί», είπε.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ επανέλαβε τον αβάσιμο ισχυρισμό του ότι οι εκλογές του 2020 ήταν στημένες ενώ σχολίασε και τις προκριματικές εκλογές της Καλιφόρνια, όπου εξακολουθούν να καταμετρώνται οι ψήφοι για να καθοριστεί ποιοι δύο υποψήφιοι- συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη της πολιτείας- θα είναι στο ψηφοδέλτιο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Τα πλήρη αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί στην πολιτεία όπου οι καθυστερήσεις είναι συχνές λόγω μιας ιδιαίτερα σχολαστικής διαδικασίας καταμέτρησης ψήφων και της ευρείας χρήσης των επιστολικών ψήφων. «Η επιστολική ψήφος ενοχλεί εδώ και καιρό τον πρόεδρο» σχολιάζει το BBC.

Αναφορικά λοιπόν, με τα αποτελέσματα που δεν είχαν ανακοινωθεί μετά από τέσσερις ημέρες, είπε: «Κάνουν απάτη με τις εκλογές».

«Έχετε στοιχεία που να το υποστηρίζουν αυτό;» απάντησε η Welker.

«Το μόνο που έχω να κάνω είναι να κοιτάξω και να ακούσω», συνέχισε ο Τραμπ.

«Αλλά αυτά δεν είναι στοιχεία», παρενέβη.

«Είναι διεφθαρμένοι», συνέχισε ο Τραμπ, «όπως εσύ είσαι διεφθαρμένη».

Η Welker είπε: «Για να είμαι δίκαιη, δεν είμαι διεφθαρμένη. Αλλά ας συνεχίσουμε».

Ο Τραμπ είπε στη συνέχεια στη Welker: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ηλίθια. Ας το αφήσουμε εδώ γιατί έχω φτάσει στα όριά μου. Ευχαριστώ αγάπη, να περνάς καλά».

Η Welker προσπάθησε να συνεχίσει τη συνέντευξη, αλλά ο Τραμπ την διέκοψε: «Κάθισα στη βροχή μαζί σου για μια ώρα και σου έδωσα αρκετό χρόνο. Πρέπει να τακτοποιήσετε τα μέσα ενημέρωσης γιατί ξέρεις κάτι; Μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να είναι σπουδαία με έναν ανέντιμο Τύπο».

Στη συνέχεια, έκανε νόημα στους ανθρώπους πίσω από την κάμερα, λέγοντας «ελάτε, πάμε», πριν σηκωθεί και φύγει από το «πλατό».

Αφού μεταδόθηκε η συνέντευξη, η Welker είπε: «Μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ το Σάββατο και οι δύο αναγνωρίσαμε τις επιπλοκές που προκάλεσε η βροχή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Συμφώνησε να καθίσει μαζί μου για μια ακόμη συνέντευξη στο Meet the Press».

Με πληροφορίες από NBC, BBC, Politico

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