Η εγγονή του Τζον Κένεντι που έχει καρκίνο ξεσπά κατά του εξάδελφού της RFK Jr: «Είναι ντροπή για την οικογένεια»

Σε μια προσωπική εξομολόγηση, η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή της Τζάκι και του Τζον Κένεντι, περιγράφει όχι μόνο τη μάχη της με τον καρκίνο τελικού σταδίου, αλλά και το πώς οι πολιτικές του ξαδέλφου της, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, RFK Jr και υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, αποδυναμώνουν το ίδιο σύστημα περίθαλψης στο οποίο η ίδια βασίζεται για να ζήσει.

Σε προσωπικό δημοσίευμά της στο New Yorker, η 35χρονη Τατιάνα Σλόσμπεργκ, κόρη της Καρολάιν Κένεντι και του Έντγουιν Σλόσμπεργκ, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία και έβαλε στο στόχαστρο τον ξάδελφό της, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο η αμφιλεγόμενη ατζέντα του ως υπουργού Υγείας των ΗΠΑ έχει επηρεάσει μια διάγνωση όπως η δική της.

Η Σλόσμπεργκ έλαβε την επίσημη διάγνωση λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της τον Μάιο του 2024. Έκτοτε υποβάλλεται σε θεραπεία. Καθώς περιέγραφε τις πιο πρόσφατες θεραπείες της, η Σλόσμπεργκ άσκησε δριμεία κριτική στις αντιεμβολιαστικές του θέσεις και στην απόφασή του να διακόψει τη χρηματοδότηση διαφόρων ιατρικών ερευνών, καθώς και στις επιβλαβείς επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι ενέργειες αυτές σε όσους λαμβάνουν φροντίδα παρόμοια με τη δική της.

«Κάνει ό,τι θέλει στον τομέα της υγείας»

«Κατά τη διάρκεια της θεραπείας CAR-T, μιας μεθόδου που αναπτύχθηκε επί πολλές δεκαετίες με εκατομμύρια δολάρια κρατικής χρηματοδότησης, ο ξάδελφός μου, Robert F. Kennedy, Jr., βρισκόταν στη διαδικασία υποψηφιότητας και επικύρωσης ως υπουργός υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών», έγραψε. «Καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας μου, βρισκόταν στο προσκήνιο της εθνικής σκηνής: πρώην Δημοκρατικός, ήταν υποψήφιος για την προεδρία ως ανεξάρτητος, αλλά κυρίως ως πηγή ντροπής για μένα και την υπόλοιπη οικογένειά μου». Στη συνέχεια, διηγήθηκε πώς, τον

Αύγουστο του 2024, ο RFK Jr., 71 ετών, ανέστειλε την προεκλογική του εκστρατεία και υποστήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ, «ο οποίος είπε ότι θα άφηνε τον Μπόμπι να κάνει ό,τι θέλει στον τομέα της υγείας». «Η μητέρα μου έγραψε μια επιστολή στη Γερουσία, για να προσπαθήσει να σταματήσει την επικύρωσή του. Ο αδελφός μου [Jack Schlossberg] είχε εκφράσει την αντίθεσή του στα ψέματά του για μήνες», γράφει. «Παρακολούθησα από το κρεβάτι του νοσοκομείου μου καθώς ο Μπόμπι, παρά την κοινή λογική, πήρε τη θέση, παρά το γεγονός ότι δεν είχε εργαστεί ποτέ στον τομέα της ιατρικής, της δημόσιας υγείας ή της κυβέρνησης».

«Δεν ξέραμε αν θα μπορούσαμε να έχουμε ασφάλιση»

«Ξαφνικά, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο βασιζόμουν άρχισε να φαίνεται επιβαρυμένο, ασταθές», συνέχισε. «Οι γιατροί και οι επιστήμονες στο Columbia, συμπεριλαμβανομένου του George, δεν ήξεραν αν θα μπορούσαν να συνεχίσουν την έρευνά τους ή αν θα είχαν ακόμη και δουλειά». Το Columbia ήταν ένας από τους πρώτους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ στην εκστρατεία της κατά του υποτιθέμενου αντισημιτισμού στα πανεπιστήμια. Τον Μάιο, το πανεπιστήμιο απέλυσε 180 ερευνητές μετά την περικοπή της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης.

Αναφερόμενη στον σύζυγό της, που είναι γιατρός, πρόσθεσε: «Αν ο Τζορτζ άλλαζε δουλειά, δεν ξέραμε αν θα μπορούσαμε να έχουμε ασφάλιση, τώρα που είχα μια προϋπάρχουσα πάθηση».

Η ίδια εξήγησε στη συνέχεια πώς η αντίθεση του ξαδέλφου της στα εμβόλια θα μπορούσε να την επηρεάσει, καθώς συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία για οξεία μυελογενή λευχαιμία. «Η γνώμη του για τα εμβόλια είναι γνωστή και ανησυχούσα ιδιαίτερα ότι δεν θα μπορούσα να κάνω ξανά το δικό μου, με αποτέλεσμα να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, μαζί με εκατομμύρια επιζώντες του καρκίνου, μικρά παιδιά και ηλικιωμένους», έγραψε, αναφέροντας το παλιό σχόλιο του υπουργού Υγείας ότι «δεν υπάρχει εμβόλιο που να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό».

«Πιθανώς δεν θυμάται τα εκατομμύρια των ανθρώπων που παρέλυσαν ή σκοτώθηκαν από την πολιομυελίτιδα πριν από την κυκλοφορία του εμβολίου. Ο πατέρας μου, που μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1940 και του 1950, το θυμάται. Πρόσφατα, τον ρώτησα πώς ένιωσε όταν έκανε το εμβόλιο. Μου είπε ότι ένιωσε σαν να ήταν ελεύθερος», συνέχισε η εγγονή του Τζον Κένεντι.

Με πληροφορίες από People, CNN