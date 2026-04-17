Η ΕΕ θα χάσει 53 εκατ. κατοίκους αυτόν τον αιώνα, προβλέπει η Eurostat

Η Ευρώπη οδεύει προς σημαντική δημογραφική συρρίκνωση, με τον πληθυσμό της να αναμένεται να μειωθεί κατά 11,7% έως το 2100, δηλαδή κατά περίπου 53 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με νέα πρόβλεψη της Eurostat που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Η πτώση δεν αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται ότι θα αυξηθεί οριακά, φτάνοντας στο ανώτατο σημείο των 453 εκατομμυρίων το 2029. Στη συνέχεια, όμως, προβλέπεται σταθερή μείωση, με τον πληθυσμό να υποχωρεί κάτω από τα 400 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του αιώνα. Παράλληλα, θα καταγράφεται μείωση των νέων και των ατόμων σε ηλικία εργασίας, ενώ το ποσοστό των πολιτών άνω των 80 ετών αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί.

Κεντρικός παράγοντας της εξέλιξης αυτής είναι η πτώση των γεννήσεων. Ο δείκτης γονιμότητας στην Ευρώπη έχει υποχωρήσει περίπου στο 1,3 παιδί ανά γυναίκα, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού, και συνεχίζει να μειώνεται.

Στη Γαλλία, όπου το 2025 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις για πρώτη φορά μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για «δημογραφικό επανεξοπλισμό», συνδέοντας τη μείωση των γεννήσεων με την αύξηση της υπογονιμότητας και την απόκτηση παιδιών σε μεγαλύτερη ηλικία. Τον Φεβρουάριο, η κυβέρνηση στο Παρίσι κάλεσε τους 29χρονους να αποκτήσουν παιδιά νωρίτερα, ανακοινώνοντας παράλληλα μέτρα ενίσχυσης των υπηρεσιών γονιμότητας και στήριξης των οικογενειών.

Η δημογραφική μεταβολή αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του εργατικού δυναμικού και αύξηση των συνταξιούχων, εντείνοντας τις πιέσεις στα ασφαλιστικά συστήματα και τις υπηρεσίες υγείας.

Η μετανάστευση έχει συμβάλει τα τελευταία χρόνια στον μετριασμό της πληθυσμιακής μείωσης, αλλά δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τη χαμηλή γεννητικότητα, σύμφωνα με έρευνα του European Parliament. Παράλληλα, οι πολιτικές σε αρκετές χώρες γίνονται πιο αυστηρές. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πρότεινε τον περασμένο μήνα την επιστροφή περίπου του 80% των Σύρων που βρίσκονται σήμερα στη χώρα μέσα στην επόμενη τριετία.

Με πληροφορίες από Politico