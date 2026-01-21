Η ΕΕ εξετάζει την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε την Τρίτη (20/1) ότι η ΕΕ σκοπεύει να αυστηροποιήσει κάποιες από τις κυρώσεις και να επιβάλει πρόσθετες σε βάρος του Ιράν.

Η συγκεκριμένη απόφαση, αν ληφθεί, θα αποτελέσει απάντηση στη «βάναυση καταστολή» των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Αλληλεγγύη της Ευρώπης στους διαδηλωτές του Ιράν

Η ίδια εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρώπης στους διαδηλωτές που «διακινδυνεύουν τη ζωή τους» απαιτώντας «ελευθερία για τους ίδιους και τις μελλοντικές γενιές».

Παράλληλα, υπενθυμίζοντας πως «η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν», η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ: «προτείνουμε απαγόρευση πρόσθετων εξαγωγών κρίσιμων τεχνολογιών για drones και πυραύλους».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμπληρώνει πως, μαζί με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, «προετοιμάζουμε επίσης νέες κυρώσεις ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και βίαιη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».