Η ΕΕ επιδιώκει πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Πιθανή η επικοινωνία με τη Ρωσία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να ετοιμαστεί για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και γενικά ο πόλεμος στην Ουκρανία συζητήθηκαν στη διάρκεια της ενότητας για την Ουκρανία στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, με την παρουσία και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Πρόβλεψη για μεγαλύτερη στήριξη σε Ουκρανία και επικοινωνία με τη Ρωσία

Όπως έκανε γνωστό η πηγή αυτή «ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε την ανάγκη η ΕΕ να ενεργεί με αυτοπεποίθηση στη στήριξη της Ουκρανίας και να είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες της, εφόσον και όταν οι συνθήκες καταστούν κατάλληλες για επαφή με τη Ρωσία, συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης που θα προστατεύει παράλληλα και τα συμφέροντα της Ευρώπης».

Όπως σημείωσε, «αυτό ακριβώς ζητά και ο Πρόεδρος Ζελένσκι: μια Ευρώπη που θα διαδραματίζει πιο ενεργό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «το σημαντικότερο στοιχείο είναι πως οι Ευρωπαίοι παραμένουν συντονισμένοι τόσο ως προς τον τρόπο προσέγγισης της Ρωσίας όσο και ως προς τη θέση που πρέπει να εκφράζει η ΕΕ». Πρόσθεσε ότι «ο ρόλος του προέδρου είναι να διαφυλάσσει την ενότητα της ΕΕ», ενώ υπενθύμισε ότι «αρκετοί ηγέτες επισήμαναν πως, σύμφωνα με τις Συνθήκες, ο πρόεδρος αποτελεί τον φυσικό εκπρόσωπο των συμφερόντων της ΕΕ».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες περιορισμένες διπλωματικές επαφές με το Κρεμλίνο, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι «ο Αντόνιο Κόστα εξήγησε πως είχε ζητήσει από το γραφείο του να ανοίξει έναν διπλωματικό δίαυλο επικοινωνίας με τη Ρωσία, με στόχο να είναι έτοιμος, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της ΕΕ». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι «πρόκειται για σύντομες επαφές χωρίς ανταλλαγή απόψεων επί της ουσίας και χωρίς οποιαδήποτε διαπραγμάτευση», «απλώς διπλωμάτες που επιτελούν το διπλωματικό τους έργο».

Ένα «νέο αίσθημα ενότητας» στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το ζήτημα της Ουκρανίας, που υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά μετά από αρκετό διάστημα, γεγονός που οφείλεται στην αλλαγή της ουγγρικής στάσης, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, «υπάρχει ένα νέο αίσθημα ενότητας γύρω από την Ουκρανία στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και αυτό αποδεικνύεται από την υιοθέτηση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και από τα 27 κράτη μέλη».

Στα αποτελέσματα, οι ηγέτες της ΕΕ χαιρέτισαν το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας, εκφράζοντας την προσδοκία να ακολουθήσουν σύντομα και οι υπόλοιπες ομάδες κεφαλαίων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην πρώτη εκταμίευση προς την Ουκρανία από το δάνειο ύψους 90 δισεκ. ευρώ για τα έτη 2026 και 2027 πριν από το τέλος Ιουνίου 2026.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σημασία της περαιτέρω μείωσης των ενεργειακών εσόδων της Ρωσίας, του περιορισμού των δραστηριοτήτων του «σκιώδους στόλου» της και της περαιτέρω αποδυνάμωσης του τραπεζικού της συστήματος. Χαιρετίζει την πρόσφατη υιοθέτηση νέων κυρώσεων, ιδίως κατά του σκιώδους στόλου, μετά την έγκριση του 20ού πακέτου κυρώσεων και καλεί για την ταχεία υιοθέτηση του 21ου πακέτου κυρώσεων.

Τέλος, οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν τον άμεσο τερματισμό κάθε ξένης στήριξης προς τη Ρωσία και καταδίκασαν τη στρατιωτική συνδρομή που λαμβάνει από τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τη Λευκορωσία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ