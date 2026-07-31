Η ΕΕ επενδύει 30 δισ. ευρώ για επτά γιγαντιαία AI data centers – Στο εγχείρημα και η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε τη διαδικασία για την κατασκευή επτά νέων data centers μεγάλης κλίμακας, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που στηρίζουν υποψηφιότητες για τα μεγαλύτερα από αυτά τα έργα, μαζί με τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Το σχέδιο προβλέπει τέσσερα μικρότερα κέντρα, με 25.000 έως 75.000 εξειδικευμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης το καθένα, και τρία μεγαλύτερα, τα οποία θα διαθέτουν από 40.000 έως 100.000 τσιπ.

Οι υποδομές αυτές, που η Κομισιόν αποκαλεί «gigafactories τεχνητής νοημοσύνης», θα προσφέρουν την τεράστια υπολογιστική ισχύ που χρειάζονται οι εταιρείες για να εκπαιδεύουν νέα μοντέλα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να επιλέξει τις κοινοπραξίες που θα αναλάβουν τα έργα στις αρχές του 2027. Από τη στιγμή που θα δοθεί το πράσινο φως, οι εταιρείες θα έχουν 18 μήνες για να ολοκληρώσουν την κατασκευή.

Για κάθε μικρότερο κέντρο μπορεί να δοθεί δημόσια χρηματοδότηση έως 1 δισ. ευρώ, ενώ για τα μεγαλύτερα το ποσό μπορεί να φτάσει τα 2 δισ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής η Κομισιόν έχει δεσμεύσει 1 δισ. ευρώ και σχεδιάζει να προσθέσει άλλα 4 δισ. ευρώ στον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ. Το δεύτερο ποσό, πάντως, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό συνεχίζονται.

Η δημόσια χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 35% της συνολικής επένδυσης. Με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, η Κομισιόν υπολογίζει ότι το συνολικό ύψος των έργων μπορεί να φτάσει τα 30 δισ. ευρώ.

EE: Οι ενστάσεις για τη ζήτηση και την εξάρτηση από τις ΗΠΑ

Το σχέδιο, πάντως, έχει προκαλέσει ερωτήματα τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στον κλάδο της τεχνολογίας.

Μία από τις βασικές ανησυχίες είναι αν θα υπάρχει αρκετή ζήτηση από ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ώστε να αξιοποιηθεί η υπολογιστική ισχύς που θα παράγουν τα νέα κέντρα.

Ανώτερος αξιωματούχος της Κομισιόν απέρριψε αυτή την ένσταση, λέγοντας ότι οι υπάρχουσες υποδομές λειτουργούν ήδη στα όριά τους και ότι η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη ισχύ.

Ένα ακόμη ζήτημα είναι η εξάρτηση της Ευρώπης από αμερικανικές εταιρείες για τα προηγμένα τσιπ που χρειάζονται οι μονάδες. Η Nvidia παραμένει ο βασικός προμηθευτής στην αγορά, γεγονός που γεννά φόβους ότι τα ευρωπαϊκά έργα θα στηριχθούν και πάλι σε τεχνολογία εκτός ΕΕ.

Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι οι αμερικανικοί όμιλοι κυριαρχούν σήμερα, εκτιμά όμως ότι στο επόμενο στάδιο αναβάθμισης των κέντρων θα μπορούσαν να μπουν στο παιχνίδι και άλλοι προμηθευτές.

Για να προχωρήσει μια υποψηφιότητα, κάθε κοινοπραξία πρέπει να έχει τη στήριξη τουλάχιστον μίας εθνικής κυβέρνησης.

Για τα τρία μεγαλύτερα κέντρα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κοινοπραξίες με τη στήριξη της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Για τα τέσσερα μικρότερα έργα διεκδικήσεις έχουν καταθέσει η Τσεχία, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία και η Πολωνία.

Παράλληλα, η Κομισιόν γνωρίζει ότι τα σχέδια μπορεί να συναντήσουν αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. Τα μεγάλα κέντρα δεδομένων χρειάζονται τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, την ώρα που αρκετές ευρωπαϊκές περιοχές αντιμετωπίζουν ήδη πιέσεις στα δίκτυα και στους φυσικούς πόρους.

Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξηγήσουν αναλυτικά πώς θα περιορίσουν την κατανάλωση και πώς θα λειτουργήσουν τις εγκαταστάσεις με βιώσιμο και ενεργειακά αποδοτικό τρόπο.

Με πληροφορίες από Politico