Η ΕΕ επενδύει 1,1 δισ. δολάρια για ασφαλή καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη - Τι προβλέπεται

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε ένα νέο, φιλόδοξο σχέδιο επενδύσεων ύψους 1,1 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση της ανάπτυξης και υιοθέτησης τεχνητής νοημοσύνης (AI) σε κρίσιμους τομείς, από τη βιομηχανία και την ενέργεια μέχρι την υγεία και την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, έχει δύο κεντρικούς άξονες: το πρόγραμμα «Apply AI» και το «AI in Science».

Ο πρώτος πυλώνας στοχεύει στη μείωση του χρόνου από τη σύλληψη μιας ιδέας έως την εμπορική της εφαρμογή, ενισχύοντας παράλληλα τις δεξιότητες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας ώστε να είναι «AI-ready». Για τον σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί η «Apply AI Alliance», μια νέα συμμαχία συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας, ακαδημαϊκής κοινότητας και δημόσιου τομέα.

«AI in Science» – επιστήμη με ευρωπαϊκή ταυτότητα

Ο δεύτερος άξονας αφορά την προώθηση της επιστημονικής έρευνας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Ε.Ε. επιδιώκει να προσελκύσει κορυφαία ερευνητικά ταλέντα, να εξασφαλίσει πρόσβαση σε υπολογιστικά κέντρα υψηλής ισχύος —τα λεγόμενα «AI gigafactories» και να υποστηρίξει startups με αυξημένες ανάγκες επεξεργαστικής ισχύος.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Το να θέτουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε προτεραιότητα σημαίνει επίσης να θέτουμε την ασφάλεια σε προτεραιότητα. Θα ενισχύσουμε αυτή τη νοοτροπία ‘AI first’ σε όλους τους βασικούς μας τομείς — από τη ρομποτική και την ενέργεια, έως την υγεία και τις μεταφορές».

Ανταγωνισμός με ΗΠΑ και Κίνα

Το ευρωπαϊκό σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο του AI Continent Action Plan, που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο και προβλέπει συνολικές επενδύσεις άνω των 220 δισ. δολαρίων για υποδομές και ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα επιταχύνουν τις δικές τους πρωτοβουλίες: Στις ΗΠΑ, το πρόγραμμα Project Stargate και το AI Action Plan της κυβέρνησης Τραμπ επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια στη δημιουργία data centers και ερευνητικών clusters.

Στην Κίνα, το Κρατικό Συμβούλιο έχει παρουσιάσει δεκαετές σχέδιο για τη δημιουργία πλήρως AI-driven οικονομίας, με κολοσσούς όπως Alibaba, Tencent, Baidu και JD.com να αυξάνουν κατακόρυφα τις δαπάνες τους.

Η ευρωπαϊκή ισορροπία: πρόοδος με κανόνες

Παρά τους φόβους ότι η Ευρώπη «μένει πίσω» στον παγκόσμιο αγώνα της AI, η ήπειρος επιλέγει ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, βασισμένο στη διαφάνεια και την ασφάλεια.

Με τον Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act), η Ε.Ε. επιχειρεί να περιορίσει τους κινδύνους και να απαγορεύσει πρακτικές που απειλούν τα δικαιώματα των πολιτών, υιοθετώντας αυστηρότερα πρότυπα από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Αν και αυτό ενδέχεται να επιβραδύνει την καινοτομία βραχυπρόθεσμα, εξασφαλίζει ότι η ευρωπαϊκή τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πιο ασφαλής, διαφανής και ηθικά υπεύθυνη — στοιχείο που η Κομισιόν θεωρεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μακροπρόθεσμα.