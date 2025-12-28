Η ΕΕ είναι το «βασικό εμπόδιο» για την ειρήνη στην Ουκρανία, λέει ο Λαβρόφ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί «το βασικό εμπόδιο» σε μια ειρηνευτική διευθέτηση στην Ουκρανία, υποστήριξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κλιμακώνοντας τη ρητορική της Μόσχας λίγες ώρες πριν από νέο κύκλο επαφών της ουκρανικής και της αμερικανικής πλευράς.

Σε συνέντευξή του σε ρωσικό κρατικό μέσο, ο Λαβρόφ κατηγόρησε τις Βρυξέλλες ότι «δεν κρύβουν την πρόθεσή τους να συγκρουστούν με τη Ρωσία στο πεδίο», υποστηρίζοντας ότι τόσο η ουκρανική ηγεσία όσο και οι «ευρωπαίοι υποστηρικτές της» δεν δείχνουν διάθεση για ουσιαστικές συνομιλίες. Αντίθετα, έσπευσε να δηλώσει ότι το Κρεμλίνο «εκτιμά τις προσπάθειες» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της ομάδας του για την αναζήτηση πολιτικής λύσης.

Οι δηλώσεις αυτές δόθηκαν στη δημοσιότητα την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατευθυνόταν στη Φλόριντα για συνάντηση με τον Τραμπ, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για ένα αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνευσης. Οι επαφές αυτές έρχονται μετά από εβδομάδες παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε απεσταλμένους των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με την αρχική αμερικανική πρόταση των 28 σημείων να έχει περιοριστεί πλέον σε ένα πλαίσιο 20 σημείων.

Η τοποθέτηση Λαβρόφ συμπίπτει και με νέα κλιμάκωση στο πεδίο. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, η Μόσχα εξαπέλυσε ένα από τα πιο σφοδρά κύματα αεροπορικών επιθέσεων των τελευταίων εβδομάδων κατά του Κιέβου, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου, σύμφωνα με ουκρανικές και διεθνείς πηγές.

Πριν από το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ζελένσκι είχε επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες, στο περιθώριο συνάντησής του με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, επιδιώκοντας, όπως ανέφεραν ουκρανικές πηγές, να διαμορφώσει κοινή γραμμή ενόψει των συνομιλιών. Οι νέες δηλώσεις της ρωσικής πλευράς ενισχύουν πάντως την εικόνα ενός διπλωματικού σκηνικού με αυξημένες εντάσεις και αντικρουόμενα αφηγήματα, ακόμη και καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από Politico