Η ΕΕ έδωσε το «πράσινο φως» για χρηματοδότηση 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα ένα νέο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRP) για την Ουγγαρία.

Το νέο σχέδιο αναμένεται να επιτρέψει την εκταμίευση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ουγγαρία, τα οποία θα αποτελούνται από περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια.

Τα RRP καθορίζουν εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) — του κεντρικού στοιχείου του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου της ΕΕ για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στα κράτη μέλη, με παράλληλη ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Πού θα συμβάλει η χρηματοδότηση προς την Ουγγαρία

Η σημερινή έγκριση ακολουθεί την πρόσφατη υποβολή του νέου σχεδίου από την Ουγγαρία.

Τα μέτρα που περιγράφονται στο νέο εθνικό RRP της Ουγγαρίας αποσκοπούν να συμβάλουν σε όλους τους πυλώνες του RRF. Θα διασφαλίσουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου, θα ενισχύσουν το πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ουγγαρία, θα βελτιώσουν τη διαφάνεια των δημόσιων πόρων και των δημόσιων συμβάσεων, και θα βελτιώσουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και των κοινωνικών εταίρων στη νομοθετική διαδικασία. Το νέο RRP περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την ενίσχυση της δικαστικής ανεξαρτησίας και του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία.

Όπως συμβαίνει με όλα τα εθνικά προγράμματα, οι πληρωμές στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα βασίζονται στην απόδοση. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή καταβάλλει τα σχετικά ποσά σε κάθε χώρα μόνο όταν αυτή έχει επιτύχει τα συμφωνηθέντα ορόσημα και στόχους για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά της.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Μάιο ότι τα χρήματα θα ήταν διαθέσιμα, μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Με πληροφορίες από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο πρόεδρος που διόρισε ο Όρμπαν υπέγραψε τον αποκλεισμό του από την πρωθυπουργία