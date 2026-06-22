Η Δυτική Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 44 βαθμούς, κλειστά σχολεία και προβλήματα στις μεταφορές

Η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουν πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές χώρες και τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία του πληθυσμού.

Στη Γαλλία, σχεδόν ο μισός ηπειρωτικός κορμός της χώρας τέθηκε τη Δευτέρα στο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης για ακραία ζέστη. Οι αρχές κάλεσαν περίπου 35 εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν τη σωματική καταπόνηση και να παραμένουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε δροσερούς χώρους.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς σε πολλές πόλεις της δυτικής και κεντρικής Γαλλίας, ενώ στο Μπορντό αναμένονται έως και 43 βαθμοί. Ασυνήθιστα υψηλές παραμένουν και οι νυχτερινές θερμοκρασίες, γεγονός που δυσκολεύει την ανάκαμψη του οργανισμού από τη συνεχή έκθεση στη ζέστη.

Ήδη έχουν καταγραφεί τα πρώτα θύματα. Στην περιοχή Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, οι τοπικές αρχές συνέδεσαν τον θάνατο τριών ηλικιωμένων με τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν και δέκα θανάτους από πνιγμούς κατά τη διάρκεια προσπαθειών δροσισμού σε παραλίες και άλλους χώρους κολύμβησης.

Οι επιπτώσεις του καύσωνα γίνονται αισθητές και στις μεταφορές και την εκπαίδευση. Περισσότερα από 800 σχολεία παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα, ενώ σε χιλιάδες ακόμη οι μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα. Παράλληλα, ακυρώστηκαν δρομολόγια περιφερειακών τρένων γύρω από το Παρίσι λόγω ανησυχιών για πιθανές βλάβες στις υποδομές από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ακραίες θερμοκρασίες από την Ισπανία μέχρι το Βέλγιο

Ακραίες θερμοκρασίες καταγράφονται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στην Ισπανία, οι αρχές κήρυξαν το πρώτο επίσημο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως την Τετάρτη. Σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει τους 44 βαθμούς Κελσίου.

Η κατάσταση οδήγησε ακόμη και στην ακύρωση δημόσιας προβολής αγώνα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στη Μαδρίτη, ενώ η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για «εξαιρετικά υψηλές» θερμοκρασίες τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα.

Καύσωνας στην Ισπανία / Φωτ.: EPA

Στη Γερμανία, οι υψηλές θερμοκρασίες συνδυάστηκαν με έντονες καταιγίδες. Οι διοργανωτές του τελικού του τουρνουά τένις Berlin Open διέκοψαν τον αγώνα και εκκένωσαν τις εγκαταστάσεις για λόγους ασφαλείας, καθώς ισχυρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν την περιοχή.

Στο Βέλγιο, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν σε επίπεδα-ρεκόρ για τη χώρα. Οι σιδηροδρομικές αρχές ακύρωσαν ορισμένα δρομολόγια αιχμής προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος βλαβών στο δίκτυο λόγω της ζέστης.

Προειδοποιήσεις και στη Βρετανία

Αντιμέτωπο με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες βρίσκεται και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για ακραία ζέστη σε μεγάλο μέρος της νότιας Αγγλίας και τμήματα της Ουαλίας, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες έως και 38 βαθμών Κελσίου.

Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, η χώρα θα πλησιάσει το ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο, το οποίο καταγράφηκε το 1976.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα κύματα καύσωνα γίνονται ολοένα συχνότερα και εντονότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Όπως προειδοποιούν, φαινόμενα που παλαιότερα εμφανίζονταν μόνο στην «καρδιά» του καλοκαιριού τείνουν πλέον να εκδηλώνονται νωρίτερα, να διαρκούν περισσότερο και να επηρεάζουν μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές.

Με πληροφορίες από Guardian