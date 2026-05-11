Η Dua Lipa μηνύει τη Samsung ζητώντας 15 εκατ. δολάρια

Η Dua Lipa κατέθεσε αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Samsung, κατηγορώντας την εταιρεία για παράνομη χρήση της εικόνας και της δημόσιας ταυτότητάς της σε συσκευασίες τηλεοράσεων.

Σύμφωνα με τη δικαστική προσφυγή που κατατέθηκε στις 8 Μαΐου, η τραγουδίστρια κατηγορεί τη νοτιοκορεατική εταιρεία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και του δικαιώματος εκμετάλλευσης της εικόνας της.

Η υπόθεση αφορά φωτογραφία της Dua Lipa που τραβήχτηκε στα παρασκήνια του μουσικού φεστιβάλ Austin City Limits το 2024, λίγο πριν από εμφάνισή της στη σκηνή. Σύμφωνα με την αγωγή, η εικόνα χρησιμοποιήθηκε και τροποποιήθηκε από τη Samsung για τη συσκευασία τηλεοράσεων χωρίς την άδειά της.

Η τραγουδίστρια υποστηρίζει επίσης ότι η εταιρεία αγνόησε επανειλημμένες εξώδικες ειδοποιήσεις για να σταματήσει τη χρήση της φωτογραφίας.

Στο κείμενο της αγωγής αναφέρεται ότι η στάση της Samsung ήταν «απορριπτική και αδιάφορη», ενώ σημειώνεται πως τα προϊόντα με τη συγκεκριμένη συσκευασία εξακολουθούν να πωλούνται.

Οι δικηγόροι της Dua Lipa υποστηρίζουν ότι η εικόνα της χρησιμοποιήθηκε για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να αποζημιωθεί η ίδια, επηρεάζοντας την ικανότητά της να ελέγχει και να αξιοποιεί οικονομικά το προσωπικό της brand.

Ως μέρος των στοιχείων που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, η αγωγή περιλαμβάνει αναρτήσεις χρηστών στα social media, όπου η παρουσία της τραγουδίστριας στη συσκευασία παρουσιάζεται ως λόγος αγοράς των τηλεοράσεων.

Σε μία από τις αναρτήσεις, χρήστης δημοσίευσε φωτογραφία της συσκευασίας γράφοντας «the Dua Lipa TV box», ενώ σε επόμενο σχόλιο ανέφερε: «Δεν σχεδίαζα καν να αγοράσω τηλεόραση, αλλά είδα το κουτί και τελικά την πήρα».

Μέχρι στιγμής, η Samsung δεν έχει σχολιάσει δημόσια την υπόθεση.

