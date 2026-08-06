«Η δουλειά μου είναι βαρετή»: Αυστραλός πολιτικός παραδέχθηκε ότι έστειλε το μήνυμα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης

Ένα μήνυμα που έστειλε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης για τον προϋπολογισμό έχει προκαλέσει αναστάτωση στον πολιτικό χώρο στην Αυστραλία, καθώς ένας πολιτικός παραδέχθηκε ότι έστειλε μήνυμα με το περιεχόμενο «η δουλειά μου είναι βαρετή», συνοδευόμενο από μια βρισιά.

Συγκεκριμένα, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Επικράτεια της Αυστραλιανής Πρωτεύουσας (ACT), Μαρκ Πάρτον, παραδέχθηκε ότι έστειλε μήνυμα στο οποίο έγραφε πως «η δουλειά μου είναι γαμ...να βαρετή» κατά τη διάρκεια συνεδρίασης για τον προϋπολογισμό.

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο επικεφαλής των Canberra Liberals παραδέχθηκε ότι έστειλε το μήνυμα, χωρίς όμως να αποκαλύψει τον παραλήπτη.

Στην εις βάρος του καταγγελία αναφέρεται ότι το μήνυμα είχε σταλεί σε εργαζόμενη στο σεξ, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Αυστραλία: Ο Επίτροπος Δεοντολογίας δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση

Ωστόσο, ο Πάρτον δήλωσε ότι ενημερώθηκε από τον Επίτροπο Δεοντολογίας πως δεν θα διεξαχθεί έρευνα για τις καταγγελίες.

«Επικοινώνησε μαζί μου χθες το βράδυ ο Επίτροπος Δεοντολογίας και με ενημέρωσε ότι είχε λάβει μια ανώνυμη καταγγελία, αλλά αποφάσισε να μην προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση, όπως είχε την υποχρέωση να κάνει», δήλωσε.

Ο Επίτροπος, Κεν Κρίσπιν, ανέφερε στο ABC ότι δεν σχολιάζει μεμονωμένες καταγγελίες και επιβεβαίωσε ότι δεν προχωρά σε έρευνα όταν τα στοιχεία είναι ανεπαρκή, όταν η καταγγελία είναι αβάσιμη ή όταν διαπιστώνεται πολιτικό κίνητρο.

Ερωτηθείς εάν είχε στείλει το μήνυμα σε εργαζόμενη στο σεξ, ο Πάρτον απάντησε, μεταξύ άλλων:

«Η καταγγελία απορρίφθηκε (...) Δεν διερευνάται από τον Επίτροπο Δεοντολογίας και, ως εκ τούτου, δεν θεωρώ ότι πρόκειται για θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος».

Όταν του τέθηκε ξανά η ίδια ερώτηση, απάντησε: «Ναι, το αρνούμαι».

Αυστραλία: Πώς ο Μαρκ Πάρτον υπερασπίστηκε το περιεχόμενο του μηνύματός του

Όταν δημοσιογράφος του ABC τον ρώτησε αν έστειλε πράγματι το μήνυμα, ο Πάρτον απάντησε: «Ναι, το έστειλα».

Υπερασπίστηκε, ωστόσο, το περιεχόμενό του, λέγοντας ότι εξακολουθούσε να ασκεί αποτελεσματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση.

«Στέλνονται πάρα πολλά ιδιωτικά μηνύματα από πάρα πολλούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και των ακροάσεων», είπε και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι βέβαιος ότι αφορούν οποιονδήποτε άλλον πέρα από τον αποστολέα και τον παραλήπτη».

Με πληροφορίες από την Australian Broadcasting Corporation (ABC)