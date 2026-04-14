Η Disney θα καταργήσει 1.000 θέσεις εργασίας

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney, Τζος Ντ’Αμάρο, ανακοίνωσε απολύσεις σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους υπαλλήλους την Τρίτη, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να εξορθολογίσει τις λειτουργίες της εταιρείας.

Σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με την εξέλιξη, θα καταργηθούν περίπου 1.000 θέσεις εργασίας.

Οι περικοπές θα αφορούν τον τομέα μάρκετινγκ, ο οποίος αναδιοργανώθηκε τον Ιανουάριο, καθώς και άλλα τμήματα της εταιρείας, όπως τα στούντιο και τις τηλεοπτικές δραστηριότητες, το ESPN, τα προϊόντα και την τεχνολογία, καθώς και ορισμένες εταιρικές λειτουργίες, σύμφωνα με την πηγή.

Η Disney άρχισε να ενημερώνει τους υπαλλήλους αυτή την εβδομάδα.

Εκατοντάδες απολύσεις ανήγγειλε η Disney

«Δεδομένου του ταχέως μεταβαλλόμενου ρυθμού των κλάδων μας, αυτό απαιτεί από εμάς να αξιολογούμε συνεχώς πώς να καλλιεργήσουμε ένα πιο ευέλικτο και τεχνολογικά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του αύριο», έγραψε ο Ντ’Αμάρο σε ένα email που διαθέτει το Reuters. «Ως αποτέλεσμα, θα καταργήσουμε θέσεις σε ορισμένα τμήματα της εταιρείας».

Όπως και άλλα στούντιο του Χόλιγουντ, η Disney προσαρμόζεται στις νέες οικονομικές πραγματικότητες, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης του τηλεοπτικού κλάδου, της συρρίκνωσης των εισπράξεων στα ταμεία και του εντεινόμενου ανταγωνισμού. Η Warner Bros Discovery και η Paramount Skydance έχουν επίσης προχωρήσει σε απολύσεις.

Ο τελευταίος σημαντικός γύρος απολύσεων στη Disney πραγματοποιήθηκε το 2023, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προχωρούσε σε περικοπή 7.000 θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας προσπάθειας εξοικονόμησης κόστους ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκείνη την εποχή, η Disney βρισκόταν υπό πίεση από τον επενδυτή Νέλσον Πελτς να βελτιώσει τις οικονομικές της επιδόσεις και να ανακόψει τις ζημίες στον τομέα του streaming.

Η Disney ανακοίνωσε ότι απασχολούσε περίπου 231.000 άτομα τον Σεπτέμβριο, στο τέλος του οικονομικού έτους της.

Η εφημερίδα «The Wall Street Journal» ήταν η πρώτη που ανέφερε τις απολύσεις.

Με πληροφορίες από Reuters