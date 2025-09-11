Η Disney κυκλοφόρησε συλλεκτικές κούκλες Μίκυ και Μίνι Μάους - αντίγραφο της αρχικής έκδοσης

Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία του Disney Store ίσως είναι το όνειρο κάθε συλλέκτη: οι συλλεκτικές κούκλες Μίκυ και Μίνι Μάους, φτιαγμένες με βάση τα αρχικά σχέδια της Charlotte Clark που ολοκληρώθηκαν το 1933, είναι διαθέσιμες στο disneystore.com στην τιμή των 79.99$ (περίπου 68€).

Για την ιστορία η Charlotte Clark ήταν η δημιουργός της πρώτης σειράς κουκλών Μίκυ Μάους. Από το 1930, η ίδια και η μικρή ομάδα της έραβαν κάθε κούκλα στο χέρι.

Τα έργα αυτά θεωρούνται σήμερα πολύτιμα ιστορικά αντικείμενα και αποτέλεσαν πρότυπο για την ποιότητα και την πιστότητα των χαρακτήρων, σύμφωνα με τους Walt και Roy Disney. Το 1932, λόγω της λεπτομερούς χειροποίητης δουλειάς, η Disney συνεργάστηκε με μια εταιρεία στη Νέα Υόρκη για να προσφέρει πατρόν βασισμένα στα σχέδια της Clark, ώστε οι καταναλωτές να φτιάχνουν τις δικές τους αυθεντικές κούκλες.

Το 2012, τα αρχικά πατρόν της Clark αποκτήθηκαν από τα Disney Archives. Το Σεπτέμβριο του 2025, το Disney Store κυκλοφόρησε μια περιορισμένη έκδοση συλλεκτικών κουκλών Μίκυ και Μίνι Μάους βασισμένων σε αυτά τα σχέδια. Οι κούκλες πωλούνται ως σετ σε συσκευασία που θυμίζει παράθυρο.

Φωτογραφία: disneystore.com

Κάθε κούκλα έχει μαλακό υφασμάτινο σώμα με κεντημένες λεπτομέρειες και ύψος περίπου 33 εκατοστά. Ο Μίκυ φοράει λαμπερό βελούδινο παντελόνι και παπούτσια με ραμμένα κουμπιά από τσόχα, ενώ η Μίνι φοράει σατέν φούστα, λαμπερά βελούδινα παπούτσια, καπέλο εμπνευσμένο από γλαστράκι και δαντελωτά εσώρουχα.

Κάθε κούκλα φέρει την ραμμένη ετικέτα “Charlotte Clark”.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter