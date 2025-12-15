Η διπλωματία των ζώων: Η Ιαπωνία μένει χωρίς πάντα για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια

Η Ιαπωνία ετοιμάζεται να μείνει χωρίς πάντα για πρώτη φορά εδώ και περίπου 50 χρόνια, καθώς το ζευγάρι γιγάντιων αρκούδων του ζωολογικού κήπου Ουένο στο Τόκιο, επιστρέφει στην Κίνα στα τέλη Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τις αρχές του Τόκιο, ο Σιάο Σιάο και η αδελφή του Λέι Λέι, που γεννήθηκαν στον ζωολογικό κήπο το 2021 και έγιναν ιδιαίτερα αγαπητοί στο ιαπωνικό κοινό, θα αποχαιρετήσουν τους επισκέπτες στις 25 Ιανουαρίου. Η επιστροφή τους στην Κίνα προβλέπεται από τη διμερή συμφωνία δανεισμού, καθώς τα ζώα ανήκουν στο Πεκίνο.

Η αποχώρησή τους σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής: από το 1972, όταν τα πρώτα πάντα έφτασαν στην Ιαπωνία με αφορμή την εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων Τόκιο - Πεκίνου, η χώρα είχε πάντα τουλάχιστον ένα ζευγάρι.

Ιαπωνία: Πώς τα πάντα έγιναν διπλωματικός πόλος με την Κίνα

Τα εμβληματικά ζώα λειτούργησαν όχι μόνο ως τουριστικός πόλος έλξης, αλλά και ως σύμβολο «διπλωματίας των πάντα», ενισχύοντας τη δημόσια εικόνα των σχέσεων των δύο χωρών.

Το ενδεχόμενο νέου δανεισμού παραμένει αβέβαιο, καθώς οι σχέσεις Ιαπωνίας - Κίνας βρίσκονται σε κρίση, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι για την Ταϊβάν, οι οποίες προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Πεκίνου. Η Κίνα θεωρεί το ζήτημα της Ταϊβάν εσωτερική της υπόθεση και έχει δείξει ότι δεν προτίθεται να αγνοήσει τις ιαπωνικές τοποθετήσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ιαπωνίας, Μινόρου Κιχάρα, δήλωσε ότι το Τόκιο «ελπίζει στη συνέχιση των ανταλλαγών μέσω των πάντα», υπογραμμίζοντας ότι έχουν συμβάλει επί δεκαετίες στη βελτίωση του κλίματος ανάμεσα στους δύο λαούς. Ωστόσο, από κινεζικής πλευράς δεν υπήρξε σαφής δέσμευση για το μέλλον της συνεργασίας.

Τον Ιούνιο είχαν ήδη επιστρέψει στην Κίνα και τα τέσσερα πάντα του θεματικού πάρκου Adventure World στη Γουακαγιάμα, αφήνοντας μόνο το ζευγάρι του Ουένο στη χώρα.

Με την αναχώρησή τους, η Ιαπωνία περνά σε μια πρωτόγνωρη φάση χωρίς τα δημοφιλή ζώα, γεγονός που προκαλεί απογοήτευση σε πολλές γενιές επισκεπτών που μεγάλωσαν με την εικόνα των πάντα ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και της δημόσιας ζωής.

Με πληροφορίες από Kyodo News