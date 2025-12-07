Η δημοσιογράφος που αποκάλεσε ο Τραμπ «ηλίθια» του απαντά

Η Κέιτλαν Κόλινς, δημοσιογράφος του CNN, απάντησε στην οργισμένη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την αποκάλεσε «ηλίθια» και έγραψε λάθος το όνομά της.

Η 33χρονη Κόλινς, επικεφαλής ανταποκρίτρια του CNN στο Λευκό Οίκο και παρουσιάστρια της εκπομπής The Source with Kaitlan Collins, έγινε ο πιο πρόσφατος στόχος της σειράς επιθέσεων του Αμερικανού προέδρου προς γυναίκες δημοσιογράφους.

Μέσω Truth Social, ο Τραμπ εξαπέλυσε την επίθεσή του επειδή η Κόλινς τον ρώτησε για την αμφιλεγόμενη ανακαίνιση της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου.

Η δημοσιογράφος απάντησε αργότερα την ίδια ημέρα μέσω Instagram Stories, όπου αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Τραμπ, συνοδεύοντάς τη με ένα σύντομο σχόλιο:

«Τεχνικά, η ερώτησή μου αφορούσε τη Βενεζουέλα», έγραψε η Κόλινς, αναφερόμενη στην αυξανόμενη ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας - από τους βομβαρδισμούς της κυβέρνησης Τραμπ κατά υποτιθέμενων ναρκοπλοίων στα ανοιχτά, μέχρι τις απειλές του Αμερικανού προέδρου για κλιμάκωση και τις εκκλήσεις προς τον Μαδούρο να παραιτηθεί.

Η επίθεση Τραμπ στην Κόλινς

Η Κόλινς είχε ρωτήσει τον Τραμπ για αυτές τις απειλές κατά της Βενεζουέλας, καθώς εκείνος παρευρέθηκε στην έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 της FIFA στην Ουάσινγκτον, όπου έλαβε το πρώτο βραβείο ειρήνης που απονέμει ο οργανισμός.

Η ερώτηση έγινε πριν ο Τραμπ παραλάβει το βραβείο. Εκείνη τον ρώτησε: «Κύριε Πρόεδρε, τι θα λέγατε σε όσους υποστηρίζουν ότι το βραβείο αυτό μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με την υπόσχεσή σας να επιτεθείτε στη Βενεζουέλα;».

Στην απάντησή του, ο Τραμπ επανέλαβε τον συχνό του ισχυρισμό ότι έχει τερματίσει «οκτώ πολέμους και έρχεται ο ένατος... κάτι που κανείς δεν έχει κάνει ποτέ πριν».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αλλά εγώ θέλω πραγματικά να σώζω ζωές. Δεν χρειάζομαι βραβεία. Πρέπει να σώσω ζωές. Και σώζουμε πολλές ζωές. Έχω σώσει εκατομμύρια και εκατομμύρια ζωές. Και αυτό είναι πραγματικά αυτό που θέλω να κάνω».